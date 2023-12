Liverpool til topps: Ekspertene slakter annullering

Andersson og Halfvarsson har testet positivt for korona – kan miste Tour de Ski

De svenske langrennsstjernene Ebba Andersson og Calle Halfvarsson har fått covid-19. Dermed henger Tour de Ski i en tynn tråd.

– Planen er å kjøre Tour de Ski, men vi får se. Vi tar det dag for dag, sier Anderssons far, Per-Ola Andersson, til Viaplay, gjengitt av Aftonbladet.

Faren, som også er treneren hennes, forteller til kanalen at datteren har en mild infeksjon og at hun har måttet stå over trening under treningsleiren i Lavazé.

– Det er ikke optimalt, men det er som det er, sier faren.

Andersson har hatt en fantastisk start på verdenscupsesongen. Svensken står allerede med totalt fem pallplasser, hvor tre av dem er seire.

Ifølge Expressen har også Calle Halfvarsson fått korona. Dermed kan også han miste Tour de Ski.

– Vurderer om jeg skal gå touren eller ikke nå, skriver Halfvarsson i en tekstmelding til Expressen.

Tour de Ski starter 30. desember og varer til 7. januar. Toblach, Val di Fiemme og Davos er arrangører.