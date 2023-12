– Jeg synes det rett og slett er dårlig og uprofesjonelt, sier Tande til NRK like etter at førsteomgangen på Lillehammer endte i fiasko.

I sitt 200. verdenscuprenn ble det bare 84 meter i normalbakken for Tande.

Til tross for masse poeng i vindkompensasjon, ble det med en 42. plass i jubileumet.

– Det var faktisk ikke mulig med de forholdene jeg ble sluppet på her. Det er fysisk umulig å gjøre noe som kan ligne på et skihopp. Jeg kom ut fra hoppet, og da kjentes det ut som at noe sto og tok tak i frontskiene mine, sier Tande og legger til:

– Man blir veldig oppgitt og frustert over sånt.

– Hva sier du til vindkompensasjonen på 23,9 poeng?

– Jeg må bare le. Det er ikke noe annet å gjøre. Jeg føler jeg ofte står i intervjuer og er litt småskuffet over mye forskjellige ting. Jeg føler jeg ofte sutrer, men i dag føler jeg fortjener å sutre litt.

Dermed måtte Tande skuffet innse at han ikke fikk det jubileumet han drømte om.

– Akkurat nå hadde det vært bedre om jeg ikke hadde kvalifisert meg i går, så jeg kunne fått det 200. rennet i storbakken, sier Tande og sikter til søndagens renn på Lillehammer.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen følte med Tande etter forholdene han fikk servert.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen og de norske hopperne har slitt i sesongstarten. Foto: NTB

– Han var definitivt av de som hadde aller mest uflaks. På dager som dette her så er det alltid noen som har det. Det er kjedelig å være den, så jeg har veldig stor forståelse for Daniels frustrasjon, sier Bråthen til NRK.

– Jeg forstår at Daniel er skuffet, men at juryen var uprofesjonell er jeg ikke enig i. Vår jobb er å forvalte regelverket, og målet er å få til rettferdige konkurranse for alle, sier rennleder og jurymedlem Linde Svendsrud til NRK.

– Det mener jeg vi lyktes med på tross av noe krevende forhold på Lillehammer i dag. Det er ikke mulig å få like forhold utendørs, og noen var uheldige med baktrekk i dag. Daniel var en av flere, fortsetter hun.

Renndirektør i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS), Sandro Pertele, er ikke med på at Tande ble sendt utfor bommen under «umulige forhold».

– Vi kan ikke se noe spesielt med hoppet til Daniel på en dag som i dag. Med endringer i vind får vi utøvere som får bedre eller dårligere forhold enn andre. Derfor er det ikke noe spesielt å rapportere eller kommentere, sier Pertele til NRK.

Av de som kom seg til finaleomgangen, var østerrikske Stefan Kraft best av samtlige. Ledelsen tok han vare på, og sikret sin tredje strake verdenscupseier.

Tyske Andreas Wellinger ble nummer to, mens østerrikske Daniel Tschofenig tok den siste pallplassen. Marius Lindvik ble beste nordmann med tiendeplass. Halvor Egner Granerid, Kristoffer Eriksen Sundal og Johann André Forfang endte på rekke og rad fra 15. til 17. plass.

VANT IGJEN: Stefan Kraft kunne juble for seier på Lillehammer. Foto: Geir Olsen / NTB

Klar melding til norsk OL-vinner

Tidligere på dagen hadde hoppsjefen vært i ordkrig med kombinertprofil Jørgen Graabak.

– Jeg synes det er feil fokus. De bør konsentrere seg om seg selv.

Det sier Bråthen om stikket som ble sendt i retning hans hoppherrer etter kombinertrennet på Lillehammer lørdag.

For Jarl Magnus Riiber var igjen overlegen i hoppdelen av lørdagens kombinertrenn. Noe som fikk lagkompis Jørgen Graabak til å sende et stikk i retning de norske spesialhopperne.

– Jeg skulle ønske han hadde stilt opp i spesialhopp senere i dag. Er det en som kan slå Kraft i denne bakken, er det Jarl, sa Graabak med henvisning til den suverene Stefan Kraft, som har knust de norske hopperne hittil i år.

– Jeg synes de andre skal prøve å ta igjen Riiber i stedet for å prøve og sammenligne ham med andre, svarer Bråthen.

På det kontrer Graabak:

– Vi konsentrerer oss om oss selv også, en del av jobben vår er å hoppe langt på ski. Det er vi fryktelige gode til. Jeg tror Clas Brede heller bør ta den utfordringa på strak arm. Han og dem bør være bedre enn oss, men i øyeblikket tror jeg ikke de er det.

Andreplasserte Johannes Lamparter fra Østerrike (til venstre), vinner Jarl Magnus Riiber og tredjeplasserte Jørgen Graabak på pallen etter langrennskonkurranse i Kuusamo forrige helg. Foto: NTB

Får støtte av eksperter

Graabak kapret tredjeplassen i dagens kombinertrenn. Han understreker at de er i stand til å ha to tanker i hodet samtidig.

– Jeg tror vel kanskje at jeg har presset på en liten nerve der. Det snakker for seg selv, tenker jeg, sier Graabak, som står på sitt.

– Jeg tror ikke han hadde slått Kraft, det er ikke det jeg sier. Men jeg tror han er fryktelig nærme, spesielt i 90-metersbakken her på Lillehammer.

Jens Lurås Oftebro var nærmest Riiber lørdag med sin 2. plass, han forstår Graabaks utsagn.

– Riiber får være den suverent beste kombinerthopperen i verden, men det er ikke noen tvil om at han hadde hevdet seg i spesialhopp.

Stefan Kraft leder verdenscupen etter strålende hopping i Ruka forrige helg, mens man må helt ned på 13. plass på sammenlagtlisten for å finne beste norske hopper, Halvor Egner Granerud.

Mikko Kokslien var gjest i NRKs studio, og er usikker på hvordan Riiber hadde gjort det.

– Det er klart han kunne hoppet mot dem. Jeg tror han kunne hevdet seg relativt bra. Om han hadde vært helt i toppen, er vanskelig å si. Det nivået han har nå, har jeg ikke sett før.

– Nivået til de norske hopperne tyder på at de kunne trengt den inspirasjonen. Send han opp i den bakken igjen, tilfører NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt.

Bråthen: – Vanskelig å sammenligne to idretter

– Jeg vet at Jarl er veldig god og jeg er veldig imponert over det han driver med, men i det store og det hele er det vanskelig å sammenligne to idretter, sier Bråthen.

Han er ikke med på at Riiber har en bedre sjanse mot Kraft enn for eksempel Granerud og Johann Forfang.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen og de norske hopperne har slitt i sesongstarten. Foto: NTB

– For det første har ikke Jarl den sjansen i og med at han ikke skal være med i spesialhopprennet. Og igjen, jeg tror alle er mest tjent med å konsentrere seg om det de selv driver med. Det kan man kanskje ta med i alle sammenhenger.

Riiber og Hansen suverene igjen

Kombinertstjernen Gyda Westvold Hansen (21) forsvarte ledelsen fra hoppdelen og vant verdenscuprennet på Lillehammer lørdag i det som ble ny norsk storeslem.

Westvold Hansen vant med 46 sekunder ned til lagvenninnene Ida Marie Hagen og 53 sekunder ned til Mari Leinan Lund.

Westvold Hansen gikk til topps også fredag. Seieren lørdag var hennes 19. individuelle seier og pallplass nummer 20 i verdenscupen.

– Jeg tror ikke jeg har gått noe bedre langrenn før enn det jeg gjør i dag, sier Westvold Hansen til NRK etter rennet.

Gyda Westvold Hansen vant på Birkebeineren Skistadion på Lillehammer. Her flankeres hun av Ida Marie Hagen (til venstre) på andreplass og Mari Leinan Lund på tredje. Foto: NTB

Jarl Magnus Riiber ga ikke fra seg monsterforspranget han hadde etter hoppdelen og tok sesongens tredje verdenscuptriumf på Lillehammer lørdag.

Heming-løperen startet nesten ett minutt før japanske Ryota Yamamoto i langrennet over ti kilometer.

Seieren var Riibers 60. i verdenscupsammenheng.

– Det smakte godt, absolutt. Det var en bra dag. Jeg var litt nervøs på morgenen, men da virker det som om jeg konkurrerer litt bedre. Jeg var litt stolt av denne seieren, sier Riiber.

Oftebro og Graabak startet et stykke bak Yamamoto, men tok seg raskt opp i pallkampen sammen med en stor gruppe. Den norske duoen rykket fra resten av feltet mot slutten.

På oppløpet var Oftebro best og tok annenplassen foran Graabak.