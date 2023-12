Verdscupstarten i Ruka enda med to sigrar (laurdag og søndag) og éin andreplass (fredag), men det var lite som tydde på det då Riiber fekk skuldra ut av ledd etter eit hopp på torsdag.

Nordmannen har ved ei rekkje høve dei siste åra fått skuldra ut av ledd, og var langt nede. Såpass langt nede var han, at han i fleire intervju i etterkant har fortalt at han vurderte å leggje opp.

Fortvila tok Riiber kontakt med sportssjef for kombinertlandslaget Ivar Stuan og rennsjef i Det internasjonale Skiforbundet (FIS) Lasse Ottesen.

– Eg høyrde om dei hadde nokre jobbtilbod. Eg var ganske rask på ballen, seier Riiber.

Berre ei veke seinare, er det allereie litt rart å sjå tilbake på den plutselege jobbsøkinga.

– Det er nok ikkje min stoltaste augneblink, at eg hadde så lite trua, seier Riiber.

Han er litt flau over den kraftige reaksjonen. Men i botn ligg det ekte kjensler og tankar som han tek på største alvor.

– Det eg driv med er veldig sårbart. Eg har vigd heile livet mitt til toppidretten. Eg føler at ting står og fell på om eg gjer det bra eller dårleg. Eg har ein familie eg skal forsørgje, så det er mykje kjensler som dukkar opp akkurat i den augneblinken, fortel han.

RENNSJEF: Lasse Ottesen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ottesen: – Så at det ikkje berre var tull

Overfor NRK stadfestar Ottesen at den største stjerna i kombinertsporten faktisk byrja jobbjakta førre veke.

– Han nemnde at det var over. Så sa han: «Har du jobb til meg, Ottesen, så er eg open». Eg såg på det som ein litt humoristisk kommentar, men så også i ansiktet at det ikkje berre var tull, fortel rennsjefen.

Ottesen er klar på at Riiber har jobb hos FIS den dagen han ønskjer det. Enn så lenge har han derimot ingen større ønske enn at nordmannen held fram med å briljere i kombinertsporten.

– Sånne ressursar ønskjer vi å knyte til oss. Vi får ta det om nokre år, så får vi ordne det.

– Å ha ein som Jarl i systemet er veldig flott. Det er ekstremt imponerande, så får vi håpe skuldra held så lenge som mogleg, seier rennsjefen.

Har du møtt grisen Jarl Magnus Riiber?

Sportssjef i kombinert, Ivar Stuan, har invitert NRK sport til eit besøk på grisegarden hans. Der fortel han mellom anna at han kallar opp nokre av grisene etter kombinertløparane, då reagerer utøvar Jørgen Graabak. Du trenger javascript for å se video. Sportssjef i kombinert, Ivar Stuan, har invitert NRK sport til eit besøk på grisegarden hans. Der fortel han mellom anna at han kallar opp nokre av grisene etter kombinertløparane, då reagerer utøvar Jørgen Graabak.

Var mentalt ferdig med sesongen

Ei veke seinare held fast på Riiber at han seriøst vurderte å leggje skia på hylla.

– Det var mykje kjensler. «No er eg ferdig», liksom. Eg felte nokre tårer då, fortel han.

– Eg hadde ofra mykje dei siste månadene for å komme i form. Då det skjedde, kjende eg at det er håplaust å drive toppidrett når eg ikkje kan setje nedslag i hoppbakken ein gong. Eg var mentalt klar for at sesongen var over.

No er han i staden for verdscupleiar og klar for konkurransar på Lillehammer.

Både laurdag og søndag er det konkurransar for mennene, medan kvinnene er i aksjon fredag og laurdag.

Les også Vintersport 2023/2024: Program for langrenn, skiskyting, hopp, alpint, kombinert og skøyter

Planlegg operasjon

Riiber har lenge nummer éin i kombinert. Noko han også håpar å vere i åra som kjem. Men skuldra er og blir ei plage.

Han ønskjer å få sett av tid til å oppsøkje ein skulderekspert og kanskje få sett ein dato for operasjon. Ideelt sett skal ikkje det øydeleggje moglegheitene hans til å vinne verdscupen samanlagt, men heller ikkje spolere for mykje av oppladinga mot VM på heimebane i 2025.

– Eg må heile tida vere obs på den skuldra, gjennom kvart einaste renn.

– Kva tenkjer du om at det kan bli operasjon?

– Det er nødvendig. Det er ikkje haldbart slik det er no. Eg kan ikkje komme til VM på heimebane, som kanskje blir det største eg får oppleve som utøvar, og vere i ein spurtduell der eg tenkjer på at skuldra ikkje kan gå ut av ledd, seier Riiber.