Dæhli med orienteringssensasjon

– Dette hadde jeg aldri trodd da jeg løp ut i dag tidlig, sier SK Halden-løperen Magne Dæhli. I dag tok han sin først verdenscupseier noensinne i Åbo.

Han fullførte løpet i går som femtende beste,og gikk ut tre minutter bak teten

– Det var mange rygger å løpe på, så jeg hadde mye hjelp underveis. Jeg kunne slippe kartet litt og gutse, sier han til NRK.

Det holdt for Dæhli, som beskriver seg selv som alt annet enn en startkanon.

– Jeg jobbet meg opp, og på sisterunden begynte vi å ta igjen teten, og da så jeg at det var mulig. Jeg vet jeg er sterk i avslutningen, da begynte jeg å tro på det.

En verdenscupseier lover godt for Dæhli, for om en måned er det klart for VM i Estland.

– Det gir selvtillit, og det betyr at jeg er i god rute til VM, det er det aller viktigste. Jeg er akkurat der jeg vil være.

– Verdensklasse

Landslagssjef Kenneth Buch full av lovord om Dæhli etter løpet.

– Dette er verdensklasse. Dette er noe av det beste Magne har gjort noengang. Han har etterhvert opparbeidet seg en egen evne til å avslutte løp, og nå har han fått en sesongåpning han bare kunne drømme om, sier Buch til NRK.

– Hva betyr dette for Norge før VM?

– Nå har vi to hete medaljekandidater. Vi kan gå inn i VM med selvtillit, vel vitende om at har gjort mye riktig. Mye er på plass om en måned, sier han.

– Hvor stor er dagens seier?

– Startfeltet hadde verdens beste. Olav (Lundanes, journ. anm.) mangler, men resten er her. Magne får beskjed om at han er best i verden i dag. sier Buch.

Syk Lundanes sto over

Olav Lundanes måtte hvile i dag på grunn av vond hals, og måtte gi fra seg fjerdeplassen. Bak Dæhli var pallen svensk, med William Lind og Emil Svensk på plassene bak. Eskil Kinneberg ble nest beste norske på femteplass.