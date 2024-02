City-stjerne får kjeft etter tabbemål i enkel seier: – Hvorfor gjør han noe sånn?

– Det er klasseforskjell mellom lagene, det ser du jo. Du ser i tillegg at City har to ekstra gir i spillet sitt som vi mangler. Om det er fordi de er i sesong og vi ikke er det, vet jeg ikke, sier FCKs Moi Elyounoussi til NRK etter kampen tirsdag kveld.

Manchester City dominerte tidvis fullstendig i den første åttedelsfinalen mot FC København og ledet 1–0 etter halvtimen spilt, men så serverte City-keeper Ederson en gavepakke til nettopp Elyounoussi.

– Jeg leste en pasning, han prøver å spille Aké, tror jeg. Så prøver jeg å sette den mellom beina på Diaz, var det vel. Så det er litt heldig, men Matsson viser at han har bra skuddfot, så scorer vi vel ut av ingenting, sier han til NRK.

For ballen havnetaltså hos Magnus Matsson, som utlignet til 1–1 for hjemmelaget.

– Grov feilpasning

– Ederson er regnet for å være blant de beste keeperne i verden med ballen i beina, men her gjør han en feil. Da straffer FCK dem brutalt. Det er en grov feilpasning, sier TV 2-ekspert Morten Langli.

Ekspert og tidligere Premier League-profil Tim Sherwood er svært kritisk til City-keeperens prestasjon.

– Hvorfor gjør han noe sånn? Han har så vidt vært borti ballen, og Pep Guardiola er nok fullstendig oppgitt over keeperen sin der. Ederson må ha kjedet seg etter å ha hatt lite å gjøre, og plutselig ville han underholde seg selv. Han kostet laget sitt et baklengsmål, sier Sherwood ifølge Sky Sports.

City svarte til 2–1 like før pause, men danskene holdt godt ut. Likevel ble håpet for avansement kraftig redusert da Phil Foden sørget for 3–1 på overtid.

– De hadde et ekstra gir som vi ikke har. De er i sesong og hadde mye mer sprut i bena enn vi hadde, sier Mohamed Moi Elyounoussi til TV 2.

FCK er inne i vinterpause i den danske ligaen og har ikke spilt en tellende kamp siden 12. desember i fjor.



– Vi var rustne når vi vant ballen og skulle framover. Vi så mye skarpere ut i fjor høst, sier den norske FCK-spilleren.

DOMINANS: Erling Braut Haaland og Manchester City hadde full kontroll i Danmark da de slo FC København. Foto: Reuters

Eksperter gjør narr

FCK har for vane å hamle opp med storlag i Parken: I høst sikret danskene avansement med hjemmeseire mot Manchester United og Galatasaray.

Siden 2006 er hjemmestatistikken for FCK i mesterligaen følgende: Åtte serie, åtte uavgjort og to tap.

FC Københavns historikk i mesterligaen siden 06/07 Ekspander/minimer faktaboks 2023/24: 1-2-tap mot Bayern 4-3-seier mot Manchester United 1-0-seier mot Galatasaray 2022/23: 0-0 mot Manchester City 0-0 mot Sevilla 1-1 mot Borussia Dortmund 2016/17: 0-0 mot Leicester 0-0 mot Porto 4-0-seier mot Club Brugge 2013/14: 0-2-tap mot Real Madrid 1-0-seier mot Galatasaray 1-1 mot Juventus 2010/11: 1-0-seier mot Rubin Kazan 3-1-seier mot Panathinaikos 1-1 mot Barcelona 2006/07: 0-0 mot Benfica 3-1-seier mot Celtic 1-0-seier mot Manchester United

I tillegg har Manchester City-manager Pep Guardiola aldri på sine fire forrige besøk i Parken seiret som verken spiller eller trener. Før det til slutt løsnet tirsdag kveld.

Tidligere Stabæk-spiller Yaw Ihle Amankwah skrev på X at det lenge lignet på en formasjonsøkt ute på Parken-gresset. Så feige lag at FCK burde få bytte inn en ekstra spiller, slo TV 2-kollega Jesper Mathisen fast.

Den store klasseforskjellen ble også påpekt av ekspert Sherwood.

– Dette er to lag som ikke matcher hverandre teknisk. Dette er Premier League mot Championship, var dommen fra Sherwood i pausen ifølge Sky Sports.

– Vi gikk inn med stor tro på at vi kan skape trøbbel, men man merket at man var litt rusten og manglet skarpheten foran mål, forklarer Elyounoussi.

Den norske kantspilleren røper at han har slitt med sykdom den siste uken.

– Jeg har slitt litt med å puste, med å få nok oksygen inn når man har tatt en sprint. Det er typisk det når det er viktige kamper, sier han.

De Bruyne-dominans

Det var lett å merke at dette var en spesiell kveld for københavnerne. Allerede over en time før kampstart var det fullsatt og høylytt sang fra den kortsiden som huser FCK-supporterne.

Dette var fjerde gang Pep Guardiola besøkte Parken som spiller eller trener. Første gang, i 1993, tapte han 0–1 mot Danmark som Spania-spiller. Så endte det 1–1 i den famøse duellen mot Ståle Solbakkens FCK med Barcelona i 2010, før han i fjor ledet City til 0–0 mot FCK i mesterligaens gruppespill.

To nordmenn var i aksjon fra start. Mohamed «Moi» Elyounoussi for FC København og Erling Braut Haaland for Manchester City.

SEIER: Erling Braut Haalands Manchester City vant. Men Haaland scoret ikke mål. Foto: AFP

Etter ti minutter sendte Kevin De Bruyne City i ledelsen. Belgieren kom seg løs til høyre, og fra skrå vinkel plasserte han inn 1–0 for gjestene.

Bortelaget totaldominerte, men etter en halvtime klarte FCK å svare. En feilpasning fra City-keeper Ederson endte til slutt opp hos Magnus Mattsson som med hjemmelagets første avslutning i kampen klinket ballen i lengste hjørnet til 1–1.

Men like før pause stilnet Parken da City tok ledelsen igjen. De Bruyne kriget frem ballen til Bernardo Silva, som vippet den forbi FCKs keeper, og i mål til 2–1.

Haaland står med fem mål i mesterligaen så langt denne sesongen, og var nære ved flere anledninger. Jærbuen hadde en heading i tverrligger, og flere store sjanser mot slutten, men klarte ikke å score.

Likevel sørget Foden til slutt for 3–1 til bortelaget på overtid.

Returoppgjøret spilles i Manchester onsdag 6. mars.