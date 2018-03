City-stjerne endte Tysklands seiersrekke

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kveldens oppgjør var første gang de to lagene møttes siden Tyskland ydmyket Brasil 7–1 i VM 2014.

Privatlandskampen i Berlin ble avgjort åtte minutter før pause. Da pannebrasket Jesus ballen i mål bak Tyskland-keeper Kevin Trapp etter et strålende innlegg fra Premier League-kollega Willian.

Minuttet tidligere hadde City-spilleren misbrukt en gedigen sjanse til å sende Brasil i ledelsen.

Gabriel Jesus har nå ni mål og fire assist på sine 15 landskamper.

Rekorden røk

De 72.717 tilskuere på Olympiastadion i den tyske hovedstaden fikk se hjemmelaget gå på et ytterst sjeldent tap. Tyskland har kun én gang tidligere spilt 23 kamper uten å tape. Tirsdag kunne rekorden blitt tangert.

Tyskland og Brasil innehar i øyeblikket de to øverste plassene på FIFA-rankingen. Tirsdagens seier ga Brasil en liten revansje for det ydmykende 1-7-tapet for tyskerne i semifinalen under VM-sluttspillet på hjemmebane i 2014.

SEIERSREKKA BRUTT: Gabriel Jesus scoring endte Tysklands seiersrekke Foto: ROBERT MICHAEL / AFP

Storfavoritter før VM

Tre av spillerne i tirsdagens brasilianske lagoppstilling - Marcelo, Paulinho og Fernandinho - spilte også den nevnte VM-kampen for fire år siden.

Tyskland endte den gang opp med å bli verdensmestere. Mannskapet til Joachim Löw er favoritter til å gjenta den bedriften i Russland til sommeren.

Löw gjorde tirsdag sju forandringer på laget som spilte 1-1 mot Spania sist fredag. Midtstopper Jerome Boateng var for første gang tysk kaptein.