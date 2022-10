City-spiller forbløffet av det Haaland gjør på trening: – Enda mer spektakulært

– Vi er glade for å ha ham her, slår Gomez fast på tirsdagens pressekonferanse.

Det er lett å skjønne det utspillet. NRK tar neppe veldig feil hvis vi slår fast at Haaland trolig er verdens heteste fotballspiller etter en sesongstart uten sidestykke i internasjonal fotball.

I helgen ble det nok et hat trick for City, denne gang mot United, Haalands tredje strake hat trick på tre hjemmekamper.

Han er soleklar toppscorer i Premier League med sine 14 mål. Nestemann på lista, Tottenhams Harry Kane, har halvparten så mange med syv.

– Enda mer spektakulært

22-årige Gómez, som kom til City i sommer etter et opphold i Anderlect, ble på pressekonferansen spurt om hvordan det er å forsvare seg mot en spiller som Haaland på trening.

Da slo spanjolen fast at det ikke er noe blaff vi får se uke ut og uke inn i Premier League.

Det Haaland gjør bak lukkede porter på Citys treningsfelt er minst like bra, ifølge Gomez.

– Noen ganger gjør han til og med enda mer spektakulære ting på trening. Det er herlig å ha ham på laget, vi vet hva han er kapabel til, sier Gomez.

Sergio Gomez lar seg imponere av Haaland. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

– Ingen kan konkurrere

Også City-manager Pep Guardiola måtte svare på en rekke Haaland-spørsmål. Guardiola mener vi for tiden er vitne til det skrives fotballhistorie.

– For en spiller på hans alder kan ingen konkurrere mot ham. Ingen! Tallene taler for seg selv. Enten det er i garderoben eller på banen, ser vi ting som gjør oss glade for å ha ham her, slår Guardiola fast.

City-sjefen er naturligvis full av beundring for det hans nye spiss har levert så langt denne sesongen.

Med søndagens hat trick står Erling Haaland med 14 ligamål denne sesongen, og Guardiola er ikke overrasket over hvor fort Haaland har funnet kjemien med sine nye lagkamerater.

– Det pleier å fungere med bra folk. Han tar seg mye tid til både unge spillere og støtteapparat. Han oppmuntrer de andre, og er ikke bare en spiss som scorer mål. Det kommer fra oppdragelse, mener Guardiola.

– Er den han er

Den mektige City-manageren fikk også et spørsmål om hvor uvanlig det er at en slik spiller kommer fra et lite land med enda mindre tradisjon for å fostre frem verdensenere i en global sport som fotball.

– Man trenger ikke komme fra England eller Italia for å være en god fotballspiller. Du kan spille hvor som helst hvis du har naturlige instinkter. Erling har hatt gode managere i både Østerrike og Tyskland, men Erling er den han er, svarer Guardiola.

Onsdag kveld spiller de lyseblå fra Manchester mot FC København i Mesterligaen.

City står med seks av seks mulige poeng før den antatt enkle hjemmekampen mot danskene, og Haaland har scoret tre av lagets seks mål i turneringen.

– Forhåpentigvis får jeg dem til å holde fokus. Det er ikke lett å bryte gjennom den strukturen de viste mot Sevilla. Jeg vet eksakt hva FC København er i stand til å gjøre. De har kvalitet, og de klarer å bruke ballen når de har den, så vi må tvinge dem til å slå langt. Det vet alle. Jeg ble litt overrasket over hvor mye de er i stand til, sier Guardiola.

Hvor mange mål scorer Haaland i årets Premier League-sesong? 14. Han scorer ikke flere nå Mellom 20-30 30 eller flere Minst 50 Vis resultat

Haaland ble i fjor toppscorer i Mesterligaen med sine ti mål.

Guardiola røpte ingenting om mulig hvile for nordmannen i onsdagens kamp mot FCK, men mange tolket 90-minutteren mot United som at det nå blir en sjelden kveld på benken mot antatt langt svakere dansker.

Kampstart mellom City og FCK onsdag er 21.00 på Etihad.