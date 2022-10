Bordet til de to store

Det er på tide å forlate England.

Allerede nå virker rekorden som en formalitet. Det meste som er scoret over en sesong på 38 kamper i Premier League, er 32 mål, en bragd levert av Mohamed Salah i 2017-18.

Med søndagens hattrick står Erling Haaland med 14 ligamål denne sesongen.

Det er 30 runder igjen. Han trenger 19 mål til.

Det vil han klare om han ikke blir skadet eller mister rytmen totalt. Noen har dratt frem «Dixie» Dean, som scoret 60 mål for Everton i 1927-28, men det er snart 100 år siden.

Skal Haalands form vurderes i den rette sammenheng, må vi bort fra England. Vi må til Spania.

Vi må se på Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Hvem kan spise hvor?

Spanjolene har et uttrykk for slike sammenligninger. De liker å si at en spiller kan «sitte ved det samme bordet» som de beste.

Ofte har dette blitt sagt om navn som skal nærme seg Ronaldo og/eller Messi. I 2016 sa Haalands trener, Pep Guardiola, at Kevin De Bruyne kunne sitte ved bordet «ved siden av» Messi. Altså var De Bruyne best blant de dødelige.

Sannheten er at Ronaldo og Messi nesten alltid har spist for seg selv.

Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har preget verdensfotballen i lang tid. Foto: SERGIO PEREZ / Reuters

Om noen skal få dra ut en stol og sette seg ned ved dette bordet, må de levere omtrent ett mål per kamp over 10-15 år.

De må vinne et hav av ligatitler og helst fire-fem Mesterligaer. Dermed er det galskap, på generell basis, å nevne Haaland i en slik sammenheng.

Men om vi kun ser på antallet mål Haaland scorer – akkurat nå – så er det ingen tvil. Tempoet han holder for øyeblikket, er på nivå med de to store.

Legendarisk liste

For tre uker siden gikk nettsiden The Athletic gjennom de største scoringsrekordene i europeiske ligaer etter 1945. Der kom det frem hvor dominante Ronaldo og Messi har vært.

Blant de fire beste sesongene har de to hver. Messi banket inn 50 mål i La Liga i 2011-12. Ronaldo fant nettet 48 ganger i 2014-15. Deretter har de hver sin sesong med 46 mål.

Så kommer Josip Skoblar med 44 mål i den fransk toppdivisjonen i 1970-71.

Så har vi Messi med 43 mål i 2014-15.

Litt lenger ned kommer Robert Lewandowski med 41 mål i 2020-21.

Robert Lewandowski har vært en av verdens aller beste spisser lenge. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Kun legender når slike høyder. Svært gode spisser ligger på rundt ett mål hvert 90. minutt de er på banen. Selv Ronaldo og Messi har pleid å ligge rundt dette, eller kanskje litt over.

Det samme har vært sant om Lewandowski, Kylian Mbappé og Haaland selv.

Det er når spillere nærmer seg 1,50 mål per 90 minutter, at det blir spesielt. Og akkurat nå ligger Haaland langt over.

Nesten ett mål per omgang

Sammenligner man tallene hans med Ronaldo og Messi, ser man hvor spesielt dette er. Da Messi scoret 50, lå han på 1,38 mål per 90 minutter.

Da han scoret 46 mål sesongen etter, lå han på utrolige 1,56.

Ronaldo? Han leverte 1,39 i sin beste sesong.

Dette er altså høydepunktene fra et tiår med dominans fra begge to. Lewandowski hadde én sesong på samme nivå i 2020-21, da han lå på 1,50.

Så langt denne sesongen knuser Haaland dem alle, med 1,91 mål per 90 minutter.

Så hva betyr egentlig dette?

71 mål

Det sier mest om produktiviteten til Haaland akkurat nå. Det gjenspeiler et tempo som er høyt nok til å smadre alle rekorder for én sesong, selv de til Ronaldo og Messi.

Men de viktigste ordene er så langt. Det som gjør Ronaldo og Messi så store, er at de har opprettholdt sine snitt over hele sesonger.

Mange spisser har scoret mange mål på åtte kamper før. Det finnes nok av faktorer som kan – og nesten garantert vil – redusere Haalands målsnitt. Han kan bli skadet, suspendert og hvilt. Rivalene kan legge bedre planer for hvordan de skal stoppe ham.

Om han fortsetter som nå og spiller hvert resterende minutt av denne sesongen, vil han score 71 ligamål. Dette er i praksis umulig.

Se Haalands scoring mot United her:

Per-Mathias Høgmo hadde gitt opp trenerkarrieren. Nå kjemper han om seriegull i Sverige. Du trenger javascript for å se video. Per-Mathias Høgmo hadde gitt opp trenerkarrieren. Nå kjemper han om seriegull i Sverige.

Noe mer nyttig er å bruke Ronaldo og Messi som eksempler på hva som i realiteten kan oppnås. De og Haaland er superstjerner som har fått hovedroller i lag som er så gode, så rike og så suverene, at de får nok sjanser til å bryte rekorder.

Spesielt Ronaldo er en god sammenligning. Som Haaland scorer han mål med en ekstrem fysikk, et konstant fokus, en umettelig apetitt, og en egen evne til å time løp og lukte sjanser.

Ofte scorer de to mål med kun ett touch. De er på banen nesten kun for å avslutte.

Haalands start på denne sesongen minner om Ronaldo i 2014-15.

Veien opp

Den gangen startet Ronaldo enda sterkere enn det Haaland har gjort nå. Han scoret 15 mål på de første åtte rundene, selv om han sto over en av dem med skade.

Han spilte til slutt 35 kamper – og scoret 48 mål.

Det virker naturlig at Haaland spiller et lignende antall kamper, så sant han forblir skadefri. Skal han tangere Ronaldo, trenger han 34 mål til på 27 kamper. Det sier litt om standarden Ronaldo og Messi har satt – og veien opp dit.

Men om noen skal klare det i England, så er det Haaland. Han spiller på det beste laget, og har en trener som alltid har fått sine spisser til å bøtte inn mål. Han spiller også i en tid hvor de beste lagene er så gode, at kollektive rekorder stadig faller.

Klarer han 40 ligamål, vil det være en ekstraordinær prestasjon. Tallene fra Spania er simpelthen takhøyden til to av tidenes beste spillere da de var på topp.

Men det er her debatten om Haaland ligger nå. Før sesongen var det snakk om hvorvidt han ville lykkes.

Nå handler det om hva som er mulig.