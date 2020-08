Brudd og lungeskade etter velt

Syklisten Remco Evenepoel ble hastet til sykehus etter at han traff en betongkant og ble kastet utfor en skrent under sykkelrittet Il Lombardia.



Lørdag kveld bekreftet Deceuninck-Quick-Step på egne nettsider at Evenepoel har fått påvist brudd i bekkenet og skader på den ene lungen. Det betyr at 20-åringen ikke blir å se på sykkelen på en god stund.