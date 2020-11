At 24-åringen leverer en sånn prestasjon, uten mengdetrening i basseng, mener NRKs svømmeekspert er helt eksepsjonelt.

– Det er helt, helt utrolig at han svømmer så kjapt. Jeg ble satt ut. Han har virkelig tatt steg i det som kanskje er den mest utfordrende treningssituasjonen noensinne. Det viser den viljen han har, sier Aleksander Hetland til NRK.

Hovedpersonen selv var faktisk litt skuffet etter løpet.

– Jeg dro ned til Budapest for å tangere europarekorden. Jeg både gjorde – og gjorde ikke det, sier Christiansen til NRK.

Henrik Christiansen slo nemlig inn til tiden 7,25,78 på øvelsen 800 meter friteknikk på kortbane. Det var hele tre sekunder og 39 hundredeler foran den gamle europarekorden. Dessverre for Christiansen klokket han inn som nummer to i konkurransen. Fem hundredeler bak ukrainske Mykhailo Romantsjuk, som dermed sitter med den nye rekorden.

– Det var litt surt på lørdag. Men nå som det har sunket inn, skjønner jeg at det er en fantastisk tid og prestasjon, sier Christiansen.

Tøff periode

Med andre ord knuste Christiansen den gamle europarekorden. Det i et år med rekordlite trening i basseng, og i sesongens første og eneste ordentlige konkurranse.

– Da koronaen kom, skjønte jeg fort at det ikke kom til å bli bassengtrening på en stund. Vi planla raskt hvordan jeg skulle trene på land istedenfor i vann. Vanligvis trener jeg ingenting på land, sier svømmeren.

HISTORISK: Christiansen slo sin nye personlige rekord med omtrent fire sekunder, og svømte inn til den tredje beste tiden gjennom tidene. Bildet fra VM i 2019. Foto: Jessica Gow/tt / NTB

Christiansens trener, Ronnie Anstensen, forteller at det var en utfordrende periode da bassengene ble stengt i vår, og at det på ingen måte var ideelt. Likevel har ikke Anstensen sett lærlingen sin bedre enn nå.

– Det var utfordrende med all uvissheten. Det var en tøff periode. Men treningsperioden vi har hatt nå i høst er den beste perioden Henrik har hatt noen gang, sier Anstensen.

Til tross for et solid resultat etter et varierende treningsprogram i 2020, er ikke Christiansen i tvil om hvilken treningsmetode han må benytte seg av dersom han skal bli best.

– Det jeg har lært av perioden er at man må svømme for å bli den beste svømmeren. Da jeg begynte å trene i basseng igjen i juni tok det lang tid før jeg følte at jeg hadde en god trening. Jeg ble ikke en bedre svømmer av å trene på land, konkluderer Christiansen med.

Ønsker større interesse for idretten

Hetland mener prestasjonen til Christiansen er helt på høyde med det mer kjente navn som Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm gjør for sine idretter.

– Friidrett er en god sammenligning. Det er store internasjonale idretter hvor det ikke er så mange gode norske. Det handler om å sette seg sinnssyke mål som ingen har klart i Norge, og så vise at det faktisk er mulig, sier den tidligere verdensmesteren.

24-åringen skulle selv ønske at flere fikk med seg det han gjør.

– Svømming pleier å være ganske populært under OL, men ikke utenom det. Jeg vil ikke være en bitter type, men jeg skulle gjerne sett interesse mellom OL-ene også. Det man ønsker er at folk som ikke driver med svømming skal begynne å se på det. Jeg ser på idretter som jeg ikke selv driver med, men sånn er det ikke med svømming, mener han.

Vil bli en av tidenes beste

Konkurransen i Budapest var Christiansens første og siste konkurranse i 2020. Nå er oppmerksomheten rettet mot OL i Tokyo 2021.

– Er OL-medalje det neste store målet?

– Målet i hver konkurranse er alltid å slå personlig rekord. Nå begynner mine personlige rekorder å nærme seg de beste tidene i verden, så ja. Målet er å ta medalje i OL, sier Christiansen.

STOR TRO: Aleksander Hetland tror at Christiansen har det som skal til for å ta en OL-medalje neste år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Et mål som er fult mulig ifølge Hetland.

– Jeg har alltid tenkt at Henrik har mulighet til å ta OL-medalje, i hvert fall på 800 meter. Det er ingen grunn til at han ikke skulle klare det. Det er bare et knippe folk som er bedre enn ham, og han kan slå de og, mener svømmeeksperten.

Anstensen mimrer tilbake til verdensmesterskapet i 2019 da Christiansen tok sølv på 800 meter friteknikk, og mener det ikke skal være noen grunn til å gjøre det dårligere i OL.

– Vi kan ikke ha lavere ambisjoner enn hva vi presterte i fjor. Henriks neste steg er toppen av pallen, sier treneren.

Christiansen har likevel høyere ambisjoner enn «kun» å ta en gullmedalje i et OL. Han vil skrive seg inn i historiebøkene.

– Jeg elsker å svømme, og jeg ønsker å gjøre det lengst mulig. Jeg vil etablere meg som en av de beste gjennom tidene. Nå satte jeg ny personlig rekord på 800 meter, som er det tredje raskeste gjennom tidene. Jeg nærmere meg noe, og trening mot OL starter nå, avslutter en offensiv Christiansen.