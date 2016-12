Maiken Caspersen Falla spurtslo Ingvild Flugstad Østberg og vant søndagens verdenscuprenn i sprint i Davos.

Svenske Hanna Falk tok 3.-plassen.

Det er Caspersen Fallas første seier for sesongen, og hennes første triumf i Davos. Totalt er det hennes 13. sprinttriumf i verdenscupen.

– Følte meg bra

Det fikk naturlig nok smilet til å gå ganske bredt etter målgang.

– Dette var deilig! Jeg følte meg ganske bra, og hadde veldig lyst til å få det til i dag. Jeg følte allerede fra første stavtak at teknikken stemte og formen var bra. Jeg hadde fin flyt, men det er små marginer og lite som skiller til slutt. Men jeg er øverst på pallen. Det er en bra måte å ta sprintjuleferie på, sier Caspersen Falla til NRK.

Caspersen Falla avgjorde det hele med et uslåelig rykk i den siste bakken. Inn mot mål hadde hun full kontroll, selv om Flugstad Østberg og Falk tok litt innpå.

– Jeg følte meg veldig sterk. Jeg vet at den type bakke som her passer veldig bra for meg, med lav fart inn og ganske bratt før det flater. Det er noe jeg har trent mye på. Jeg hadde mye selvtillit på at jeg skulle klare å få en luke opp der. Men samtidig så ble jeg fryktelig stiv ned bakken, og jeg slet med å klare svingen, forteller Caspersen Falla.

– Heldigvis så virket det som de andre jentene hadde fått litt melkesyre i beina også. Da holdt det inn, og det er jeg veldig glad for, legger Gjerdrum-løperen til.

Flugstad Østberg: – En kjempehelg for meg

Flugstad Østberg var på sin side langt fra skuffet etter målgang. Spesielt med tanke på seieren på lørdagens 15 kilometer.

– Jeg er vanvittig godt fornøyd. Jeg følte meg egentlig bedre og bedre utover dagen i dag, og følte at jeg gikk bra teknisk. Dette har vært en kjempehelg for meg her i Davos, sier Flugstad Østberg til NRK.

Helgas resultater gjode at Gjøvik-løperen overtok den gule ledertrøya i verdenscupen.

– Det er første gang, så det smaker ganske godt. Jeg har ikke tenkt på verdenscupen sammenlagt, men når jeg står her med den på meg så er det selvsagt morsomt. Men Heidi (Weng) blir uansett veldig sterk i år. Jeg har tippet henne som sammenlagtvinner, og det tror jeg fortsatt på. Det er likevel gøy å gi henne litt kamp, da, sier Flugstad Østberg.

Mari Eide gjorde en solid innsats på sprinten, men måtte takke for seg etter semifinalene.

Verdenscupleder Heidi Weng markerte seg derimot ikke i finalen, ettersom hun ble slått ut allerede i prologen. Det er første gangen siden 2012 at Weng ikke klarte å kvalifisere seg videre til et sprintrenn.

Ustjugov slo de norske herrene

Mens de norske kvinnene leverte seier, så gikk det ikke like bra for de norske herrene.

Russiske Sergej Ustjugov ble nemlig for sterk for nordmennene i herrenes finale. Han vant foran Finn Hågen Krogh.

Sindre Bjørnestad Skar sikret seg en flott 3. plass.

Les også: Sprinttreneren imponert