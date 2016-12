Ingvild Flugstad Østberg lekte seg i langrennsløypene i Davos og tok en soleklar seier på lørdagens 15 kilometer.

26-åringen ledet på samtlige passeringer på sveitsisk jord, og tok dermed sesongens første verdenscupseier.

Trodde ikke at det var sant

Da Gjøvik-jenta gikk i mål og overtok ledelsen, kunne hun ikke tro at det gikk mot seier.

– Seriøst, er du sikker? Sa Flugstad Østberg til en i det norske støtteapparatet.

Da seieren var helt bekreftet kunne hun slippe jubelen løs.

– Dette hadde jeg ikke trodd. Det er skikkelig morsomt å vinne her i Davos, sier Fløgstad Østberg til NRK.

Gjøvik-jenta avslører at hun faktisk måtte holde tilbake underveis.

– Jeg tenkte at jeg skulle gå kontrollert i dag, og tenke mye på teknikk. Jeg kjente et par ganger da jeg ble for ivrig og skulle gå fort, da gikk det ikke fort. Så jeg måtte roe meg ned igjen og gå ordentlig på ski, sier Flugstad Østberg.

Og fortsetter:

– Det så sikkert ut som jeg gikk på søndagstur der. Men jeg har jobbet knallhardt i mange år for å gå fort på ski. Jeg tok bra steg på distanse i fjor, og jeg er med i år også.

Heidi Weng gjorde den norske jubeldagen komplett med 2. plass - 7,9 sekunder bak Flugstad Østberg. Weng lå også bak lagvenninnen på hver av passeringene.

PALL-WENG: Heidi Weng (til venstre) har grunn til å glise over alle pallplassene denne sesongen.

Weng kjente på syra

Wengs 2. plass betyr at hun nå har vært på pallen i samtlige fem verdenscuprenn denne sesongen.

Selv kjente hun skikkelig på syra underveis.

– Jeg synes det var hardt i dag. Det er hardt å gå i høyden. Jeg åpnet veldig rolig, men likevel så følte jeg at jeg hadde en tung kropp. Men igjen så klarer jeg å jobbe skikkelig bra med meg selv. Jeg er skikkelig fornøyd, sier hun til NRK.

Weng deppet ikke nevneverdig over at Flugstad Østberg ble for sterk.

– Jeg vet at Ingvild er utrolig gøy i høyden. Vi var jevne i fjor også, så jeg visste at Ingvild var den største utfordreren. Det er utrolig gøy at vi bytter på, da. Og i dag var det hennes tur. Jeg klarer igjen å gjøre det bra. Jeg er så utrolig fornøyd, sier en smilende Weng.

Finske Krista Pärmäkoski tok 3. plassen, 16,7 sekunder bak Flugstad Østberg.

Ragnhild Haga endte på 7. plass, Kari Øyre Slind tok 11. plassen, mens søster Silje Øyre Slind ble nummer 19.

Marit Bjørgen står over verdenscuphelgen i Davos. 36-åringen vant åpningsrennet på Beitostølen og 10-kilometeren i Ruka.

Det neste rennet på programmet for kvinnene i Davos er søndagens sprint i fri teknikk.