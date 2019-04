Casper Ruud finaleklar i ATP-turneringen

Mørk scoret i Györ-comebacket

Nora Mørk noterte seg for to scoringer i Györs 33-21-seier over Odense i mesterligakvartfinalen lørdag. Det var hennes første kamp for ungarerne på 14 måneder, ifølge NTB. Mørk ødela kneet i en kamp for Györ i februar i 2018. Inntil lørdag hadde hun ikke spilt for klubben siden.