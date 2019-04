Casper Ruud feide Granollers av banen, til semifinale i USA

Pedersen raste mot Gauseth etter kampslutt: – Flyr noen på kapteinen din, så skal du ta tak

DRAMMEN (NRK): I ren frustrasjon etter å ha tapt 3-2 for erkerival Mjøndalen, gikk Strømsgodsets Marcus Pedersen rett bort til Christian Gauseth for å fortelle ham at han ikke likte oppførselen hans idet dommeren blåste av kampen.