Det var en ren duell om turneringsseieren da den norske verdensmesteren møtte hjemmefavoritt Giri søndag. Carlsen ledet turneringen et halvt poeng foran Giri, og med remis var saken klar.

Magnus Carlsen er den første med sju seirer i storturneringen i Nederland. I fjor slo han Giri i omspill om seieren.

– Det føles godt, men jeg håper å forbedre den rekorden, sa Carlsen i et intervju med arrangøren vist på TV 2.

Meget solid form

Underveis i den nederlandske storturneringen, har nordmannen igjen vist gammel klasse. Under VM i sjakk i november, uttalte Carlsen at hans største forbilde var han selv for fire år siden. Med det mente han enkelt og greit at han ikke har spilt på like høyt nivå den siste tiden.

Under VM i lynsjakk i romjulen var Carlsen fullstendig overlegen. Da begynte ekspertene å snakke om at han var på vei tilbake. I turneringen i Nederland har han flere ganger klart å gjøre det han var kjent for tidligere: Han vant partier som så ut til å være umulige å vinne. Få klarer å beskrive hvordan han gjør det, han bare gjør det umulige mulig.

– Jeg innledet turneringen litt tregt, men utfallet ble veldig bra. Generelt har jeg spilt på et stabilt høyt nivå, ikke glitrende men godt, sier Carlsen selv i intervjuet på TV 2.

Han innledet turneringen med fire remis på rad, men så vant han fem av de ni siste partiene og spilte remis i de øvrige.

Han er nå ubeseiret i 41 strake partier.

– Skulle gjerne spilt igjen snart

Giri gjorde et forsøk på å utfordre Carlsen og jage seier, men verdensmesteren følte seg ikke truet.

– Det virket litt desperat. Jeg visste at jeg hadde en trygg stilling, sa han.

Han fikk spørsmål om han var nervøs før det avgjørende partiet.

– Hvis man ikke er nervøs foran et slikt parti så er man ikke menneskelig. Jeg var litt nervøs, men det ga seg da partiet startet, sa Carlsen, som ikke blir å se i turneringer på en stund.

– Det blir en stund til jeg spiller igjen, dessverre. Jeg skulle gjerne spille igjen snart, men det er ingen passende turneringer med det første. Det neste blir nok i slutten av april, sa han.

Giri måtte ta til takke med 2.-plassen.

– Den var nesten klar før dagens parti, så jeg ønsket mer. Folk er grådige og vil gjerne ha mer, og jeg er ikke fremmed for det. Jeg trodde jeg hadde noe på gang, men jeg feilregnet litt, sa Giri.