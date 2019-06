Carlsen snudde til seier etter supert forsvar: – Tidenes svindel

– Dette må være tidenes svindel!

Det ropte TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer i TV 2s studio i Stavanger. Sjakkcomputeren Sesse viste at Carlsen sto syv bønder under Aronjan, likevel ble de enige om remis.

– Men den tidsbruken til Aronjan? Ai, ai, ai, kommenterte Hans Olav Lahlum på TV 2.

Partiet startet med at Carlsen brukte lang tid, og han havnet bakpå på klokken. Da han omsider fikk opp farten, så Aronjan overlegen ut. Da startet armeneren å trøble. Han gjorde de riktige trekkene, men plutselig sto spillerne likt på tid.

– Hvilket forsvar av Magnus Carlsen, kommenterte Hammer.

TO I TIDSTRØBBEL: Magnus Carlsen (til høyre) og Levon Aronjan. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Dårligste i år

Etter partiet innrømmer Carlsen at det ikke har stått dårligere til på sjakkbrettet hittil i år.

– Det er lenge siden, det er den første skikkelige dårlige stillingen i år. Jeg har masse å gå på, sier Magnus Carlsen til TV 2.

Redningsaksjonen betyr at spillerne skulle møtes i armageddon, for andre dag på rad for Carlsen. I går vant han mot Vishy Anand med hvite brikke. Nå var det Aronjan som hadde hvite, mens Carlsen startet med sort.

Der spilte Carlsen rolig, mens Aronjan slet med å få orden på tidsbruken. Selv om Aronjan startet med tre minutter mer på klokken, havnet han i tidstrøbbel halvveis. Med 20 sekunder igjen på klokken hadde han 20 trekk igjen å gjøre.

Nummer to

Carlsen sikret dermed seieren, og står med tre poeng etter to partier.

– I armageddon spilte jeg med «house money», jeg hadde et halvt poeng mer enn jeg burde ha hatt, sier Carlsen til TV 2.

Nordmannen står nå med to seirer i armageddon, som gir ham tre poeng etter to partier. Han er på delt andreplass i turneringen.

– Armageddon påvirker nattesøvnen hvis du taper, melder Carlsen til TV 2.