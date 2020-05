Carlsen ser likheter med sjakkfenomen (16): – Utrolig sleip

Den iranske stormesteren har nemlig rukket å sette spor i sjakkverdenen til tross for sin lave alder.

Mange nordmenn la merke til 16-åringen for første gang under VM i lyn- og hurtigsjakk i romjula.

Firouzja tok først VM-sølv bak Carlsen i hurtigsjakk, og han fikk også en sentral rolle i Carlsens jakt på lyngull, som nordmannen sikret etter omspill:

KLAGDE: Alireza Firouzja protesterte voldsomt mot dommerne da Magnus Carlsen vant lynsjakk-partiet under VM.

Carlsen har slått stortalentet også senere, men det skapte overskrifter da 16-åringen fikk sin revansj i finalen av Banter Blitz i april.

Nordmannen har nå invitert en rekke av verdens beste sjakkspillere til Magnus Carlsen Chess Tour, som inkluderer fire netturneringer, denne våren og sommeren.

Blant dem: Alireza Firouzja.

Ekstremt imponert

– Jeg tenker at den gamle Magnus Carlsen ønsker å ha en finger med i spillet der en stund, utbryter en glisende Carlsen når NRK trekker frem sammenligningen.

– Hva kan jeg si? Jeg er ekstremt imponert over det han gjør. Det blir spennende å ha ham med i turnering igjen. Han har alle forutsetninger som skal til for å bli ekstremt god. Til og med best i verden en dag, men jeg tror også han trenger tid, fortsetter Carlsen.

IMPONERT: Magnus Carlsen. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

31-åringen kjemper i øyeblikket for seier i Steinitz Memorial, hvor han møter turneringsleder Daniil Dubov i siste runde søndag kveld.

Verdenseneren synes man må være forsiktig med å ha altfor høye forventninger til Firouzja. Samtidig beskriver han 16-åringen som «ekstremt lovende».

Der Carlsen ble stormester som 13-åring, var Firouzja 14, men iraneren er tidenes nest yngste (16 år og én måned) til å nå 2700 i rating – kun slått av kineseren Wei Li.

I dag er han forøvrig fire ratingpoeng bak fire år eldre Li (2732), og holder 21.-plass på verdensrankingen, ifølge Fide.

Ser likhetstrekk

Carlsen sier han «definitivt kjenner igjen en del fra da han var på samme alder».

– Hva da?

– Hvor utrolig sleip han er. Han er så vanskelig å spille mot, fordi det alltid er noen små triks å se opp for – og hvor seig han er. Samtidig merker du at han har en veldig god følelse for spillet. Jeg tror egentlig han bare trenger mer erfaring og litt mer tid, så vil han ta enda flere steg, sier Carlsen.

Sjakkekspert og Carlsen-kamerat Jon Ludvig Hammer påpeker at sjakkhistorien er full av talenter som ikke har fått ut sitt potensial.

Han beskriver Firouzja som «uredd og ambisiøs», men understreker samtidig at det er langt fra korte partier til fulle kamper i det virkelige liv.

KNUSENDE SEIER: Magnus Carlsen hadde ingen problemer med å slå Alireza Firouzja under Tata Steel i januar. Foto: KOEN SUYK / AFP

Simen Agdestein, som trente Carlsen i barne- og ungdomsårene, synes det er veldig morsomt at Carlsen nå inkluderer Firouzja i turneringene.

Agdestein ble kjent med Carlsen allerede ved 10-årsalderen, og verdenseneren gikk sjakklinja ved Norges Toppidrettsgymnas (NTG) fra han var 15-18 år.

Dermed har Agdestein et godt grunnlag for å sammenligne en 16 år gammel Firouzja med en 16 år gammel Carlsen.

– Alireza er kanskje litt foran Magnus, rett og slett. Men begge blir løftet opp av internasjonale arrangører. Magnus fikk sjansen til å spille mot de beste veldig tidlig. Skal man slå de beste, må man komme med og møte dem. Magnus fikk de mulighetene hele tiden, og det gjør nok Alireza også. Og nå takket være Magnus, sier Agdestein.