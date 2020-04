Magnus Carlsen med finaletap mot «den nye Magnus Carlsen» (16)

16-åringen er omtalt som «den nye Magnus Carlsen» flere ganger, blant annet av sjakkeksperten i El País Leontxo Garcia. Han er kanskje det heteste navnet i sjakkverden akkurat nå, og er spådd som en mulig VM-utfordrer for Magnus Carlsen dersom han beholder tittelen i flere år.

Onsdag var det ikke langsjakk, men «Banter Blitz» på internett. Der får spillerne tre minutters betenkningstid, og det gis ikke tillegg i tiden.

Carlsen: – Jeg var utrolig dårlig

Finalen var jevn, og det sto 7,5-7,5 før det siste partiet. Der var Firouzja sterkest, og han vant 8,5-7,5.

VANT: Alireza Firouzja. Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Det var det game over. Jeg var utrolig dårlig. Gratulerer, sa Carlsen i sin knappe tapskommentar ifølge NTB.

Firouzja satt foran dataskjermen og smilte bredt.

– Det var nok 50-50 mellom oss om hvem som ville vinne denne duellen. Det ble jevnt, og jeg var nok litt heldig, innrømmet Firouzja etter seieren.

Seieren gjør Firouzja 143.000 kroner rikere, mens Carlsen får 92.000 kroner for andreplassen, skriver NTB.

Flere kontroverser

16-åringen fra Iran er ikke bare kjent for å være en innmari dyktig sjakkspiller. Under VM i lynsjakk i romjula ble han rasende etter å ha tapt på tid mot Magnus Carlsen. Firouzja sto langt bedre, men veltet en brikke. Den måtte settes på plass, og da gikk tiden ut. Det så omtrent ut som det kokte i topplokket mens han leverte protest til sjefdommeren; han mente at Carlsen bannet, noe som forstyrret ham.

PROTEST: Her skriver Alireza Firouzja protesten i romjula. Foto: Christian Kråkenes / NRK / CHRISTIAN KRAKENES

Men dommeren gjorde ingenting, Carlsen vant partiet på tid.

I turneringen spilte han under FIDE-flagg, ettersom iranske borgere ikke fikk lov til å delta i turneringen. Han er bosatt i Frankrike, og flere har spekulert i om Firouzja snart blir fransk statsborger.