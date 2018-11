Magnus Carlsen har slitt med å få et overtak på Fabiano Caruana til nå i VM. I ett parti har Carlsen presset, men i resten av partiene har han måttet slite.

Onsdag fikk endelig Carlsen et solid overtak. Det var kanskje litt overraskende, selv for verdensmesteren fra Lommedalen.

– Jeg følte jeg fikk en ganske behagelig fordel, så syns jeg ikke det var så lett å komme videre. Så gikk jeg for en variant som jeg egentlig visste at ikke fungerte, sier Carlsen etter partiet.

Presset aggressivt

For først i det 18. trekket måtte Carlsen bruke tid på å tenke. Da hadde motstander Caruana allerede brukt bort halvparten av sin tenketid før første tidskontroll.

Dermed ble det tydelig klart at parti 9 ble en forsvarskamp for Caruana. Amerikaneren forsvarte seg lenge veldig godt. Han fikk byttet av noen brikker, men Carlsen sto en bonde over, samtidig som alle tårnene og begge dronningene var igjen på brettet.

Men i jakten på seier, for det var det tydelig at Carlsen gikk for, ble Carlsen kanskje i overkant ivrig. Da han spilte frem en bonde i H-linjen, fikk Caruana slått ut en bonde. Hverken computerne eller ekspertene likte Carlsens 25. trekk.

– Magnus ble litt for aggressiv der, da han gikk på med denne bonden. Caruana får da slått av en bonde mot en bonde, sa Bae i studio.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg spilte det trekket. Jeg følte han ville konsolidere hvis jeg ikke gjorde det, da ville det bli vanskelig å gjøre fremskritt, sier Carlsen selv om det trekket.

Det var rett og slett fordi han ikke så noen andre muligheter.

– Jeg tror jeg gjorde flere små feil der, som gjorde at jeg ikke fikk muligheter, sier Carlsen.

– Det første partiet henger igjen

I det første partiet av VM, gjorde Carlsen det stikk motsatte. Da sto han klart best, men gjorde et litt avventende trekk, og Caruana reddet inn remis.

Bae tror at akkurat det sitter i hodet til verdensmesteren fortsatt.

– Jeg sitter med en følelse av at det første partiet henger litt igjen, hvor Carlsen ble litt nølende i det avgjørende øyeblikket og lot Caruana slippe unna. Etter det føler jeg han har vært litt usikker på når han skal tråkke til og når han ikke skal gjøre det. Jeg er litt skuffet over Magnus, mente Bae.

Likevel var Carlsen tydelig på at dette var et parti hvor han skulle gå for seier. Da Magnus Carlsens gjorde sitt 29. trekk, gikk et gisp gjennom salen i London.

Magnus Carlsen slo med bonden på h4:

Dette trekket var for ekspertene beviset på at Carlsen ville gå for seier. Foto: Skjermdump / NRK

– Jeg er veldig overrasket. Jeg er ganske sikker på at Caruana er sjokkert over det, sa Judit Polgár i den internasjonale sendingen.

– Fikk det som han ville

Polgar var likevel ikke sikker på at Carlsen kunne få seieren han trengte.

– Det er vanskelig for meg å se hvordan han skal avgjøre dette, sa Polgar.

Carlsen fortsatte å prøve, men til slutt klarte han ikke å finne de avgjørende trekkene.

– Stillingen var så lovende, han hadde tiden og han hadde strategisk overtak. Carlsen fikk det akkurat som han ville, mener Anna Rudolf om Carlsen.

Dermed står det 4,5-4,5 i VM – etter ni strake remiser. At de ni første partiene ender med remis i VM er for øvrig ny rekord.

Slik var partiet – trekk for trekk: