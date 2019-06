Carlsen om hvordan han snudde motgangen: – På et tidspunkt klikket det

Verdensmesteren er i superform før Norway Chess starter tirsdag. Hittil i år har han stilt opp i fem turneringer og vunnet alle. Nylig vant han en turnering i Skottland etter en mesterlig snuoperasjon.

I tillegg har han vunnet tre såkalte storturneringer. Han vant i Wijk aan Zee i Nederland, og fulgte opp med seier i aserbajdsjanske Shamkir. Deretter vant han storturneringen i Tyskland, der han vant etter knallsterke seks seirer og tre remiser.

Deretter vant han i Elfenbenskysten før seieren i Skottland forrige uke.

– Den type turneringer er et sted hvor jeg har manglet noe tidligere. Jeg har ønsket å vise at det er noe forskjell på meg og de andre der, det har vært et mål for meg, sier Carlsen.

HERJER: Magnus Carlsen har også tid til litt simultansjakk mellom storturneringene. Her avbildet i Danmark, der det ble 24 seirer. Foto: Ritzau Scanpix / Reuters

Fikk tilbake selvtilliten

Selv mener Carlsen at storformen kommer som følge av VM-seieren i november.

– I fjor var en vanskelig periode for meg. Jeg var ett parti fra å miste førsteplassen, og det var helt klart en lettelse å beholde VM-tittelen.

– Sjakk er ikke så veldig forskjellig fra andre typer sport, selvtillit er helt uvurderlig. Du spiller på et helt annet nivå når du har selvtillit. Det har jeg manglet en periode, men den siste tiden har den vært der. Da blir spillet hevet til et nærmest kunstig nivå, sier Carlsen.

Carlsens storform gjør at han nærmer seg sin egen ratingrekord på 2882, fra mai 2014. Nå har han 2875 poeng på FIDE-ratingen, som er en rangering av verdens beste spillere.

– Om jeg slår ratingrekorden får vi ser på. Hvis jeg fortsetter å spille som jeg gjør, tar jeg rekorden. Men det er ikke rimelig å forvente det, sier Carlsen.

FIDE-rangeringen Ekspandér faktaboks Rangeringen over verdens ti beste sjakkspillere, juni 2019 Magnus Carlsen, Norge 2875 Fabiano Caruana, USA 2819 Ding Liren, Kina 2805 Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 2779 Anish Giri, Nederland 2779 Aleksandr Grisjtsjuk, Russland 2775 Jan Nepomnjasjtsjij, Russland 2775 Shakhrijar Mamedjarov, Aserbajdsjan 2774 Vishy Anand, India 2767 Vladislav Artemjev, Russland 2761 Kilde: Det internasjonale sjakkforbundet

Ifølge Tarjei Joten Svendsen, journalist i nettstedet Matt & Patt, trenger Carlsen 6,5 av 9 poeng for å slå ratingrekorden. Det betyr at han trenger fire seirer og fem remiser.

Nesten-knekk i november

En slik situasjon virket nesten utenkelig i november, da han møtte Caruana til VM-kamp i London. Da slet han med å finne ut hvordan han skulle avgjøre partiene, og flere eksperter mente Carlsen var på vei til å miste identiteten.

BLÅVEIS: Blåveisen over høyre øye ble på mange måter et symbol på Carlsens trøbbel foran brettet i VM-kampen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Mangelen på selvtillit gjorde at flere spådde at Magnus Carlsens æra som verdensener var over. Ett tap mot Caruana hadde vippet ham ned fra tronen, og amerikanske Caruana så sylskarp ut ved brettet.

Men så ...

– På et tidspunkt klikket det. Jeg begynte å vinne, og fikk troen på at jeg kunne vinne igjen.

Med jakten på rekord øker presset utenfra. Flere snakker om ratingrekorden på 2882, noen drister seg til å tenke at Magnus Carlsen kan bryte grensen på 2900 poeng. Det har ingen klart før ham.

– Akkurat nå handler det om å gjøre det så godt som mulig i neste parti og neste trekk. Jeg har aldri trengt mer motivasjon enn det. Det finnes ratingmål og sånne ting. Jeg vil fortsette å være verdensmester, men å bli det var ikke et mål jeg hadde. Akkurat nå flyter det meget fint, og jeg trenger ikke noe overordnet mål i det hele tatt, sier Magnus Carlsen.