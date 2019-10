101 partier på rad uten å tape. Det er den nye rekorden på toppnivå i sjakk. Rekorden tilhører Magnus Carlsen.

– Jeg føler at 100 er et magisk tall. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle komme så langt. Jeg har hatt litt flaks også. Jeg har ikke spilt så bra i det siste, så jeg har all grunn til å være fornøyd, sier Magnus Carlsen til chess24 etter rekorden.

Mandag ble det nemlig en rask remis mot Levon Aronian.

Sist Carlsen tapte var 31. juli i fjor. Siden da har han spilt hele 101 strake partier i langsjakk uten å tape.

Den gamle rekorden var på 100 partier og tilhørte kinesiske Ding Liren.

– Det beste året han har hatt

Aronian måtte i utgangspunktet vinne partiet for å være med i kampen om turneringsseieren på Isle of Man. Armenieren spilte aggressivt i åpningen, men Carlsen vant tidlig en bonde, og Aronian måtte bytte av brikker og sikre at nordmannen ikke fikk utnyttet det lille overtaket han hadde.

Etter 34 trekk var det hele over.

– Partiet ble til slutt veldig logisk og sannsynligvis en bra spilt remis, oppsummerer Carlsen.

Dermed har Carlsen de siste 33 seiere og 68 remiser på sine siste 101 partier i langsjakk.

– Det året i år er det beste året han har hatt. Han har vunnet syv av de aller sterkeste turneringene, ikke tapt et eneste parti. Han har spilt sjakk på et nivå som er skyhøyt. Han har tatt sjanser og spilt dynamisk og fått vist seg frem ordentlig i år. Det er spesielt hyggelig etter at han har stampet litt i 2017 og 2018, så kommer han nå som en kule i 2019, sier manager Espen Agdestein til NRK.

– Jeg tror ikke han tenker på å bli historiens beste til daglig, men når han først har fått denne rekorden, så tror jeg kanskje han har enda mindre lyst til å tape nå enn han ellers har, sier Carlsens manager, Espen Agdestein. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

– Er det litt farlig å gå så mange partier på rad uten tap? Når tapet først kommer, så kan det slå negativt ut?

– Nei, jeg tror egentlig det er litt motsatt. Nå begynner det å bli sånn at han kanskje spiller litt for ikke å tape et parti. Når han da taper, så er han tilbake på start og kan på en måte spille litt mer vanlig. Kanskje kan han også spille litt friere da, tror Agdestein.

Jakter enda en rekord

Det skal nevnes at både Sergey Tiviakov og Bogdan Lalic som har gått 110 partier på rad uten å tape tidligere. Men ingen av disse spillerne har spilt på toppnivå.

Rekorden til Ding Liren var internasjonalt anerkjent som verdensrekord på toppnivå, men Carlsen går nå for å slå også 110 partier. Da kan ingen snakke ned rekorden på noen måte.

– Jeg ønsker å slå deres rekord. Jeg kommer ikke til å komme med noen dommer på om deres rekker er gode nok, jeg må bare nå like mange selv, smiler Carlsen til arrangøren.

Carlsens neste turnering begynner allerede kommende søndag. Da skal han spille det første offisielle VM i fischersjakk. Den turneringen sendes på NRK.

– Jeg er veldig ivrig på å prøve å vinne en ny VM-tittel. I det siste har forberedelsene mine vært bra, men jeg har ikke spilt så bra. Det blir en stor utfordring for meg å spille uten forberedelser. Jeg skal spille noen partier med fischersjakk nå, og huske hvordan jeg rokerer, gliser Carlsen.