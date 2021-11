Carlsen med kryptisk stikk til VM-formatet etter den 18. strake remisen

Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij står begge med to poeng i sjakk-VM etter å ha spilt remis fire ganger til nå i Dubai. Dermed rundet Carlsen sitt 18. strake «uavgjortparti» i VM-sammenheng. Forrige seier i langsjakk kom i 2016.

På pressekonferansen etter tirsdagens duell fikk de to spillerne følgende spørsmål fra VG:

– Er dette den beste måten å få en verdensmester på? Eller kan man gjøre det på andre måter, for eksempel som i fotball-VM eller som i vanlige sjakkturneringer?

Svaret til den norske verdensmesteren er både kryptisk og interessant:

– Det finnes et ordtak: Hvis du ikke har noe fint å si, så ikke si noe i det hele tatt. Jeg velger derfor å bruke det ordtaket nå.

Carlsen lente seg deretter tilbake i stolen og smilte bredt.

SJAKKEKSPERT: Tarjei J. Svensen skriver for Chess24. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

Carlsen foreslo utslagskonkurranse i 2015

Tarjei J. Svensen i Chess24.com har fulgt Magnus Carlsen tett siden sjakkstjernen var et ungt talent fra Bærum. Han forteller at nordmannen tidligere har vært skeptisk til det nåværende formatet, der to VM-duellanter spiller mot hverandre i parti etter parti.

– Magnus har jo tidligere kommet med et veldig omstridt forslag: Han ville blant annet endre kampformatet vi har i dag til en årlig utslagskonkurranse. Dette forslaget ble imidlertid slaktet den gang, sier Svensen til NRK.

Formatendringen Svensen sikter til kom i 2015. Da foreslo Carlsen å innføre et VM-system som minner mer om en vanlig turnering. Nordmannen mente at dette ville gi enda flere sjakkspillere muligheten til å bli verdensmester, samtidig som det ville skape mer blest rundt sjakken.

Svensen er tydelig på at det er en stund siden Carlsen uttalte seg om formatet, og at han kan ha moderert seg i ettertid. Men sjakkprofilen synes likevel det skinner gjennom at klodens beste sjakkspiller ikke er helt fornøyd.

«Nepo»: – Formatet har noen ulemper

Russiske Nepomnjasjtsjij svarte noe mer diplomatisk enn sin VM-motstander på spørsmålet til VG. Han er imidlertid tydelig på at det finnes et forbedringspotensial.

– Det er vanskelig å si. Det er viktig med tradisjoner i sjakken. Det som allerede fungerer, prøver man å få til å fungere enda bedre. Jeg synes systemet med matcher er rettferdig. Men formatet har også noen ulemper, blant annet at det ikke spilles årlig. Vi kunne diskutert det her i hele natt, sier Nepomnjasjtsjij.

POSITIV: Jan Nepomnjasjtsjij er positiv til det nåværende VM-formatet, men mener det også har ulemper ved seg. Foto: Kamran Jebreili / AP

Tarjei J. Svensen tror det skal mye til for at VM-systemet endres.

– Formatet er veldig godt likt blant fansen og har en lang tradisjon, sier han og legger til:

– Hvis det skal endres, må det i så fall være noe Magnus tar til orde for.

NRK har sendt flere spørsmål om VM-formatet til Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE), men har foreløpig ikke fått svar.

Onsdag spiller Carlsen med svarte brikker. Du kan følge partiet direkte på NRK fra klokken 13.15.