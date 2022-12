Carlsen hylles etter storspill – Niemann ba NRK holde avstand

– Dette er et av de beste hurtigsjakk-partiene Carlsen har spilt gjennom tidene.

Det var NRK-ekspert Torstein Baes reaksjon da det fjerde hurtigsjakk-partiet gikk mot slutten mandag. Carlsen rundspilte rett og slett regjerende verdensmester, Nodirbek Abdusattorov, og tok sin fjerde strake seier.

STORSPILLER: Magnus Carlsen. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

Partiet mot Abdusattorov står igjen som det soleklare høydepunktet så langt i turneringen.

– Carlsen nedsabler han noe kolossalt. Carlsen feier over han, mener Bae.

– Tidenes hurtigsjakkparti?, spør programleder Ole Rolfsrud.

– Ja, det kan det godt være.

Carlsen selv var strålende fornøyd etter partiet. Da nordmannen fikk spørsmål om han var enig med Bae i at dette var et av hans beste hurtigsjakkpartier, smilte han.

– Det vet jeg ikke, sier Carlsen og fortsetter:

– Jeg fulgte en gammel plan, som ble introdusert av Fischer på 1970-tallet. Han spilte denne åpningen mye. Jeg bare angrep, så funket det heldigvis. Det var en del varianter å regne, men det er alltid mer behagelig å angripe enn å forsvare seg i denne type stillinger.

Magnus Carlsen med overlegen seier mot Abdusattorov Du trenger javascript for å se video.

Carlsen: – Kjempefornøyd

Etter første dag av hurtigsjakk-VM står Carlsen med fire seire og én remis. En etter En ble Samvel Ter-Sahakjan, Eric Hansen, Jevgenij Tomasjevskij og Nodirbek Abdusattorov feid av brettet.

I det femte og siste partiet for dagen reddet Carlsen remis mot det indiske stortalentet Arjun Erigaisi. Dermed står nordmannen med 4,5 poeng av 5 mulige.

Sammenlagt, hurtigsjakk-VM Ekspandér faktaboks Magnus Carlsen (NOR), 4,5 poeng

Jorden Van Foreest (NED), 4,5 poeng

Arjun Erigaisi (IND), 4,5 poeng

Vladimir Fedoseev (FID), 4,5 poeng

Anish Giri (NED), 4 poeng

Jan-Krzysztof Duda (POL), 4 poeng

Sarin Nihal (IND), 4 poeng

Nodirbek Abdusattorov (UZB), 4 poeng

Giga Quparadze (GEO), 4 poeng

Yangyi Yu (KIN), 4 poeng

Jan Nepomnjasjtsjij (FID), 4 poeng

Alexej Sarana (FID), 4 poeng

Volodar Murzin (FID), 4 poeng

Shakhriyar Mamedyarov (ASE), 4 poeng Øvrige norske: 128. plass: Johan-Sebastian Christiansen, 2 poeng

140. plass: Aryan Tari, 2 poeng

171. plass: Benjamin Haldorsen, 0,5 poeng

80. plass (kvinneklassen): Monika Machlik, 1 poeng

– Det har vært veldig bra, selvfølgelig. Jeg var litt sliten på slutten av det siste partiet, så kvaliteten sank litt. Totalt sett er jeg kjempefornøyd, oppsummerer Carlsen.

Magnus Carlsen oppsummerer dagens fjerde parti Du trenger javascript for å se video.

Niemann ba NRKs team holde avstand

Det er ikke bare knyttet spenning til om Carlsen klarer å ta hurtigsjakk-tittelen tilbake fra Abdusattorov. En hel sjakkverden sitter også klistret for å få med seg et mulig møte mellom Carlsen og amerikanske Hans Niemann.

Amerikaneren har nemlig stevnet Carlsen og flere andre sjakkprofiler som følge av at de har anklaget ham for juks. Carlsen har til nå nektet å spille mot Niemann.

Den unge sjakkprofilen har flere ganger avvist NRKs team i Almaty mandag.

– Niemann har bedt både et amerikansk TV-team og oss om å holde lengre avstand. Men vi skal prøve å følge med på partiet hans likevel. Selvsagt med respekt, rapporterte NRK-reporter Hans Solbakken underveis i NRKs VM-sending.

TUNG START: Hans Niemann ligger på 60. plass etter dag én. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

Mens Carlsen herjet ved brettet, har amerikaneren hatt en langt tyngre dag. Niemann ligger på en foreløpig 60. plass med tre av fem poeng. Dermed skal det litt mer til for at de to rivalene blir trukket mot hverandre.

Tidslinje over sjakkbråket mellom Carlsen og Niemann Ekspandér faktaboks Magnus Carlsen og Hans Niemann står i sentrum for en opprivende sjakkonflikt. Her er et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene: 4. september: Carlsen taper for Niemann i den tredje runden av Sinquefield Cup i amerikanske St. Louis.

5. september: Carlsen opplyser på Twitter at han trekker seg fra Sinquefield Cup. I meldingen legger han ved en video der fotballmanageren José Mourinho i et intervju sier: «Hvis jeg sier noe, er jeg i trøbbel». Det ble tolket som at Carlsen antydet at Niemann hadde jukset.

9. september: Niemann blir utestengt fra Chess.com. Niemann avviser at han brukte ulovlige midler mot Carlsen, men innrømmer at han jukset på nettstedet da han var 12 og 16 år.

10. september: Hoveddommeren i sjakkturneringen Sinquefield Cup sier det ikke er avdekket noe som kan tyde på at det har foregått juks under årets turnering.

19. september: Carlsen gir opp etter to trekk mot Niemann i årets sjuende Champions Chess Tour-turnering.

21. september. Carlsen uttaler seg for første gang om sjakkbråket. Han vil verken bekrefte eller avkrefte jukseryktene. I intervjuet sender han også et stikk mot Niemanns mentor, Maxim Dlugy.

23. september: Sjakkspiller Jan Nepomnjasjtsjij uttaler i en podkast at han advarte mot Niemann før Sinquefield Cup, turneringen Carlsen trakk seg fra.

23. september: Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) kritiserer Carlsens opptreden de siste ukene.

25. september: Carlsen varsler at han vil uttale seg om Niemann etter årets sjuende Champions Chess Tour-turnering.

26. september: Carlsen beskylder i en skriftlig uttalelse Niemann for å ha jukset flere ganger og mer nylig enn han har innrømmet. Han skriver også at han ikke ønsker å spille mot Niemann igjen.

29. september: Fide oppretter etterforskning av Carlsen og Niemann. Niemann granskes for mulig juks, Carlsen for mulige falske anklager.

5. oktober: Wall Street Journal publiserer en artikkel om at en etterforskning utført av Chess.com viser at Niemann «trolig har jukset» i over 100 sjakkpartier. Rapporten påstår at Niemann jukset for det norske sjakklaget «Norway Gnomes» i Pro Chess League i 2020.

6. oktober: Niemann uttaler etter Chess.com-rapporten at sjakken hans «snakker for seg selv» og impliserer at han ikke har jukset.

6. oktober: Norges sjakkpresident, Joachim Birger Nilsen, innrømmer overfor NRK at han også jukset for «Norway Gnomes» under Pro Chess League i 2016/17-sesongen.

7. oktober: Nilsen trekker seg som sjakkpresident.

11. oktober: Niemann-mentor Maxim Dlugy beskriver i sitt første intervju Carlsens uttalelser som «ærekrenkende anklager».

13. oktober: Dlugy varsler søksmål mot Carlsen.

20. oktober: Niemann saksøker Carlsen og ber om minst 100 millioner dollar for tort og svie. Summen tilsvarer 1,07 milliarder kroner etter dagens kurs. Amerikaneren tar også rettslige skritt mot Daniel Rensch og Hikaru Nakamura samt selskapene Play Magnus Group og Chess.com.

24. oktober: Carlsen uttaler seg for første gang etter søksmålet. Han sier han ønsker å fokusere på sjakken før VM i fischersjakk.

25. oktober: Play Magnus Group uttaler at de er overrasket over Niemanns søksmål og at de ikke mener det er noen grunnlag for anklagene. (NTB)

– Han får en slapp og dårlig start, men det skal ikke mer til enn at han vinner et par-tre partier fra start i morgen, så er han med for fullt igjen, sier Bae om Niemann.

EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Lars Bryne / NRK

– Kan vi fortsatt få et møte mellom Carlsen og Niemann i hurtigsjakk-delen av VM?

– Det kan vi absolutt, men det forutsetter at han har en veldig god dag to, svarer Bae.

En hel sjakkverden spør seg nemlig om hva verdenseneren fra Norge kommer til å gjøre hvis de to møtes over brettet: V

il han trekke seg etter ett trekk slik han gjorde på Champions Chess Tour – og potensielt ofre en verdensmestertittel? Eller vil han gjennomføre partiet?

Selv er Carlsen ordknapp.

– Det får du se når det eventuelt skjer, svarer Carlsen.