Carlsen fikk endelig seieren: – Nå var han virkelig god

Kristiansund forsterker

Snorre Strand Nilsen forlater Raufoss og tar steget opp til Eliteserien. Høyrebacken har skrevet under for Kristiansund på en treårsavtale.

Han slutter seg til KBK på en fri overgang. 23-åringens kontrakt med Raufoss løper ut ved årsskiftet.

– Jeg er utrolig glad for å ha signert for KBK, og jeg gleder meg veldig til å komme i gang. Dette er noe man har jobbet for hele livet, så det er jo en guttedrøm som går i oppfyllelse, sier Nilsen til Kristiansunds nettsider.