Carlsen åpner for å droppe VM: – Jeg har ikke vært motivert nok

– Jeg har åpenbart ikke vært motivert nok. Men jeg fortsetter å prøve. Det gir en viss ro å ha denne tittelen i to år, sier Magnus Carlsen.

Nylig vant han sin fjerde strake verdensmestertittel. Han troner fortsatt på toppen av verdensrankingen. Likevel innrømmer Carlsen at han har slitt med motivasjonen.

– Jeg har ikke spilt fantastisk de siste årene. På dette tidspunktet tar jeg det jeg kan få. Så må jeg prøve å forbedre meg fremover. Det er ingen grunn til at jeg skal være utlært på dette tidspunktet. Akkurat i øyeblikket klarer jeg ikke få ut potensialet, føler jeg. Det må jeg jobbe med.

– Ikke en dans på roser

Carlsen møter NRK på Hotel Continental i Oslo sentrum. Han spiller simultansjakk i regi av en av sine sponsorer, Arctic, og NRK får være med.

I sitt eneste intervju mellom VM i langsjakk og VM i hurtig- og lynsjakk forteller Carlsen at det ikke er sikkert at han stiller i VM i 2020 med dagens reglement.

På spørsmål om hvor sikker han er, svarer han enkelt og greit:

– Jeg har ikke noe svar på det.

– Det er ikke en dans på roser å spille VM. Det er en tøff ting. Det er veldig spennende, selvfølgelig, men det er også tøft psykisk og mentalt. Det skal være gøy å spille sjakk.

– Har du ikke hatt det like gøy i det siste?

– Jeg hadde det gøy under VM. Men når du kommer til et visst nivå så blir det fort for mye på spill til at du greier å slippe deg løs, sier Carlsen.

Magnus Carlsen kunne feire sin fjerde verdensmestertittel for kun noen uker siden. Det har gjort noe med motivasjonen hans. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NRKs sjakkekspert, Torstein Bae, lar seg overraske over Carlsens uttalelser.

– Det er ganske oppsiktsvekkende å si det. Det er et klart signal om at han mener at dagens system ikke er det beste, med lange partier som gir stor sannsynlighet for remis.

– Har han rett i det?

– Det har han nok, men det er nok litt problematisk for han å fremme et forslag om mindre tenketid når han er enda bedre med kort tenketid. Da vil resten av eliten oppfatte dette som et forslag som er fordelaktig for seg selv, tror Bae.

Får ikke ut potensialet

Spent setter 21 amatørspillere i sjakk seg ned ved hvert sitt brett. Runde etter runde går Magnus Carlsen og gjør trekk mot alle spillerne samtidig.

Én etter én må spillerne inne i den herskapelige salen strekke ut hånden og innse at det ble et tap mot overmakten. Den av de 21 spillerne som holder ut lengst, er en klubbspiller fra Sverige. Han holder i drøyt 50 trekk før også han er sjakk matt.

Magnus Carlsen var knusende overlegen da han spilte mot 21 spillere samtidig denne uken. Foto: Halvor Ekeland / NRK

Carlsen har hatt noen rolige dager hjemme i Oslo. Han har fått tid til å møte kompiser og nyte tilværelsen. Samtidig har han kjent på at motivasjonen har kommet gradvis tilbake.

– Er du mer motivert nå?

– På en måte så vil jeg si at jeg er mer motivert, ja. Jeg har i hvert fall mer ro og er litt mer tålmodig, mener han selv.

For det å spille turneringer er fortsatt det Carlsen ser for seg fremover.

– Dagene etter VM har vært drittkjedelig. Det er mye morsommere å spille turnering enn andre ting. Nå er jeg klar for å spille igjen, sier verdensmesteren.

Carlsen stiller uansett opp i VM i lyn- og hurtigsjakk i romjulen. Det mesterskapet kan du følge på NRK fra 2. juledag. Sendingene starter 12.45.