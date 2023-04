– Jeg har litt blanda følelser egentlig. Litt fordi at jeg merker jeg har slått hodet litt, og fordi jeg har tapt en finale. Noe jeg helst skulle unngått med alle mine krefter, men kroppen var ikke helt i spill på slutten der. Jeg var ikke helt der jeg ønsker å være, og det endte med sølvmedalje, dessverre, sier en skuffet Grace Bullen til NRK.

Det norske EM-håpet fikk et par kraftige smeller i hodet underveis i finalen mot Jirina Kolijadenko, og ba dommeren om å få en pause fra kampen i siste periode.

Flere leger kom strømmende til for å undersøke en smått fortumlet Bullen, men noen pause fikk hun ikke.

– Dessverre hørte ikke dommeren på meg da jeg spurte om pause første gang, og måtte da fortsette kampen. Det var ikke lenge, men lenge nok til at jeg ble borte, sier Bullen.

– Hva kjente du da du sa ifra til dommeren?

– Man kjenner på litt frustrasjon over ikke å bli hørt. Jeg er en person ... Mange idrettsutøvere her sier ikke ifra med en gang. Spesielt på jentesiden, når man har litt vondt, forteller hun.

BA OM PAUSE: Grace Bullen var preget av hodesmellene etter finalekampen. Foto: Kim Peder Rismyhr / NRK

Etter kampen fikk Bullen en lengre legesjekk. Hun forteller at hun «blacket ut» en periode underveis i kampen, og underveis i intervjuet med NRK må hun be om en pause.

– Kan jeg få ett minutt bare, sier hun til NRK, mens sportssjef Thor Hyllegård kommer bort og holder rundt henne.

– Jeg faller litt frem og tilbake. Jeg er veldig svimmel bare, sier Bullen før NRK avbryter intervjuet.

Hylles av Aanes: – Ekstremt imponert

Ukrainske Kolijadenko åpnet best i finalen og tok ledelsen 2–0 etter å ha fått Bullen i bakken. Det norske håpet kjempet for å slå tilbake, men fikk mer problemer.

Mot slutten av den første perioden sto det 5–0 til Kolijadenko, men så slo Bullen til.

Hun løftet opp motstanderen på spektakulært vis og smalt henne i bakken med et kast over skuldrene. Dommerne brukte lang tid på å diskutere hvor mange poeng 26-åringen skulle få for manøveren, og etter en lengre diskusjon ga de Bullen to poeng.

Se Bullens elleville løft Du trenger javascript for å se video.

Like etterpå, i starten av andre periode, smalt hun til igjen og Kolijadenko havnet på nytt i matta. Fire nye poeng til Bullen, som brått var i ledelsen.

– Det er en typisk Grace Bullen-kamp, med mye poeng. Hun har en stil der hun scorer mange poeng. Hun er litt uheldig i et par situasjoner i første del, men imponerer når hun fortsetter med sin stil, sier Aanes.

Etter hodesmellen festet Kolijadenko på nytt grepet om kampen, som hun til slutt vant 9–6. Likevel hyller Aanes Bullen.

– Jeg må si jeg er ekstremt imponert over at hun kommer til en finale det første året etter at hun har byttet vektklasse. Det virker som hun har smarte folk rundt seg, sier tidligere landslagstrener Fritz Aanes til NRK.

TRENERPROFIL: Fritz Aanes. Foto: NRK

Medaljesanker

Bullen ble finaleklar etter en 7-6-seier over bulgarske Zhivkova Dudova torsdag. Rutinerte Dudova har fire EM-gull og VM-gull på merittlisten fra tidligere i karrieren, men klarte ikke å stå imot det norske håpet.

Bullen er heller ingen lettvekter, og har sin andel pokaler i premieskapet. 26-åringen vant VM-sølv i 59-kilosklassen i fjor, og er to ganger europamester i 57- og 58-kilosklassen fra tidligere.

Fredag kveld fortsatte medaljefangsten. Denne gangen med et nytt sølv.

Skrekkskade

Tidligere på finaledagen opplevde Jowita skrekken i 57-kilosklassen.

Helt i starten av hennes finale ble det brått stans i kampen. Hun tittet ned på sin egen hånd og så at ringefingeren sto bøyd i feil retning, tilsynelatende ute av ledd.

– Brytere er laget av stål, sa kommentatoren på NRKs sending.

Se video av hendelsen her:

Her får den polske bryteren fingeren ut av ledd, men fortsetter kampen Du trenger javascript for å se video.

Wrzesien beholdt roen og trakk nesten ikke en mine mens legene kom løpende til for å teipe fingeren. Hun fortsatte kampen, men klarte ikke å ta seieren mot Elena Heike Brugger. Kampen endte 3–1 i tyskerens favør.

Wrzesien har tidligere EM-sølv og VM-bronse i 59-kilosklassen, og må vente enda litt lenger på et etterlengtet gull.