Brukte fleire hundre millionar på ein spelar med 23 minutt førstelagsfotball

Auckland Classic er avlyst

Tennisturneringa Auckland Classic på New Zealand er avlyst på grunn av frykt for koronasmitte. Ifølgje turneringsleiinga er årsaka manglande samarbeid med regjeringa om smitteverntiltak, skriv NZ Herald.



Auckland Classic går tradisjonelt veka før Australian Open i januar, og er derfor ei generalprøve for mange av deltakarane der.