Bronse til Eckhoff: – Jeg tror jeg hadde gudene med meg

– En berg-og-dalbane spør du meg, helt jævlig. Det spørs om det blir fire nye år, sier Eckhoff lattermildt.

Slik beskriver Tiril Eckhoff de siste fire årene. Hun har blant annet slitt med synet, og vurdert å legge opp før jul.

Inn på standsplass til siste skyting jaktet hun medalje, og kunne endelig slå tilbake etter nedturene. Tre skudd gikk feilfritt, men så det ble trøbbel.

For det fjerde, og nest siste, skuddet gikk helt på ytterkanten av blinken – og inn.

– Jeg tror jeg hadde gudene med meg, fordi jeg hadde et voldsomt kantskudd der, sier Eckhoff til NRK etter løpet.

– Det var deilig å få det til. Jeg har hatt en hard uke her, og har ofret så mye for å være her. Det var utrolig deilig å få medalje.

Eckhoff skjøt 18 treff, og hadde en fantastisk dag i sporet. I mål hadde hun dagens nest beste langrennstid, ni sekunder bak gullvinneren Kuzmina.

Men det er på standplass det har lugget for Eckhoff i OL.

– Det er en helt fantastisk prestasjon. Nå har Tiril Eckhoff endelig lykkes. Hun har klart et mesterstykke, nemlig å skyte 18 treff, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Jobbet enda hardere for denne

For fire år siden, i Sotsji, fikk Eckhoff sitt gjennombrudd med OL-bronse på nettopp fellesstart.

Veien til dette mesterskapet har vært lang, og preget av mye motgang.

GULL: Kuzmina tok gullet. Foto: Jorge Silva / Reuters

– Jeg har jobbet så hardt for det her. Jeg har vært på reise siden desember, og ikke sett kjæresten min siden januar. Nå er det verdt det, men det er hardt.

– Hva er det hardeste på veien hit?

– Det er å ikke lykkes. Å være i så god form som jeg har vært tidligere i mesterskapet, og ha gjort alt riktig, men bomme.

Nå gjentok hun bragden fra Sotsji, og slo endelig tilbake. Hun er ikke helt sikker på hvilken av prestasjonene som er størst, men hun vet hvilken som kostet mest.

– Jeg slo gjennom for fire år siden, så det er kanskje den største. Men jeg har nok jobbet enda hardere for denne.

– Hun har en X-faktor

Eckhoff har slitt til nå i OL. På spørsmål om hvordan hun har klart å snu trenden forteller hun NRK at hun har vært langt nede

– Hvis du hadde spurt meg i går så hadde jeg sippa. Jeg har jobbet skikkelig hardt for å være her. Det er så deilig at det går.

TØFF DAG: Marte Olsbu slet i sporet. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

På siste skyting skulle alt avgjøres, og Norge hadde to norske kort med i tetkampen.

Både Tiril Eckhoff og Marte Olsbu traff fem blinker, og gikk ut på siste runde på tredje- og fjerdeplass.

Men der Olsbu stivnet på siste runde, og falt på listene, tok Eckhoff ut sitt beste. Bak jaktet en gruppe med konkurrenter, men de klarte aldri å nærme seg 27-åringen.

Trener og bror, Stian Eckhoff, tror søsteren har en evne få andre har.

– Jeg tror hun har den X-faktoren som mange drømmer om. Hun klarer å ta frem det lille ekstra, og jobbe mot mesterskapene som betyr noe.

Anastasia Kuzmina og Darja Domratsjeva tok de to første plassene.

Marte Olsbu endte til slutt på en 8. plass.