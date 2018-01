– I Hochfilzen vurderte jeg å legge opp.

Det sier en brutalt ærlig Tiril Eckhoff etter nok en skuffende dag på standplass. 27-åringen bommet hele fem ganger, og endte til slutt på 58. plass.

Det har i det hele tatt vært en tøff oppladning til OL for Eckhoff som har en 22.-plass som bestenotering denne sesongen.

– Det gikk veldig problemfritt helt til jeg startet sesongen og så har det bare gått rett på tverke, sier en skuffet Eckhoff.

Tror på OL-medalje

Til tross for en elendig sesongstart, tror hun at hun kan gjenta bedriften fra Sotsji-OL, hvor hun tok en individuell bronse, samt gull for Norge på mixedstafetten.



– Jeg mener jo at jeg er en medaljekandidat, sier en offensiv Eckhoff.

Det er idrettssjef i Norges Skiskytterforbund Per Arne Botnan enig i.

POSITIV: Selv om Tiril Eckhoff har hatt en trøblete OL-sesong så tror Per Arne Botnan at Tiril Eckhoff kan ta medaljer i OL. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hun har ikke vist det i en konkurranse så langt i år, men farten i sporet er stor og potensialet er det. Det er mulig å få på plass skytingen i løpet av en måned. Det handler om trygghet, og nå må hun komme i gang å få tilbake den selvtilliten, mener han.

Har fått tilbake troen

For etter en skuffende sesongstart der Eckhoff var langt nede er hun nå på lystigere tanker.

– Selv om det ser helsvart ut fra min side, har jeg troen nå. Det er morsommere å gå skiskyting nå, sier Eckhoff, som sto over rennene i Oberhof forrige uke på grunn av sykdom.



Selv om Eckhoff i dag kun kom på en 58. plass hadde hun sjette raskeste langrennstid.



– Jeg er litt skuffet, men jeg føler at jeg er på gang. Det blir litt sånn kant ut og litt defensiv, og da blir det litt bom, sa hun til NRK rett etter målgang.

Olsbu beste norske

Marte Olsbu endte som beste norske på en 26. plass. Hun forsøkte å se det positive i det.

– Det var tøft å gå normal igjen, som første individuelle konkurranse etter jula. Det var en tøff start, men nå er jeg i gang og det er godt å kjenne på det også, sier Olsbu til NRK.

På toppen av pallen på dagens renn var italienske Dorothea Wierer, mens Kaisa Mäkäräinen tok andreplassen. Overraskende nok stod Rosanna Crawford fra Canada på tredjeplass. Det er kanadierens første pallplass noensinne.