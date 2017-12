Brødrene Bø sammen på topp for første gang: – Det blir noen saftige dueller

– Nå blir det annerledes. Men det er der vi ønsker å være. Da må vi to krige om førsteplassen, så jeg håper det blir noen saftige dueller mellom oss, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

Johannes Thingnes Bø tok seieren på normaldistansen. Lørdag fulgte storebror Tarjei opp med seier på sprinten. Det er hans første seier siden 28. februar 2013 – dagen lillebror Johannes debuterte i verdenscupen.

– Jeg var godt fornøyd med mitt første verdenscuppoeng. Men det var et vendepunkt. Detter det har det gått opp for meg og litt ned for hans del, forteller Johannes Thingnes Bø.

– Vi kan vel trygt si at stafettpinnen ble overrakt. Han har vært bedre enn storebror i tre år, men nå er jeg i ferd med å endre på det, sier Tarjei Bø.

Lillebror: – Jeg er spent og smånervøs

VM-PALLEN: I VM i 2015 tok Johannes Thingnes Bø gull foran Nathan Smith og storebror Tarjei. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det tilhører sjeldenhetene med to brødre på pallen, selv om brødrene har preget skiskyttersporten i en årrekke. I VM i 2015 sto de dog sammen på pallen. Lillebror Johannes Thingnes Bø tok gull, mens Tarjei Bø tok VM-bronse.

– Det er sjeldent at vi har vært der oppe sammen. Jeg er litt spent og smånervøs på den duellen, sier Johannes Thingnes Bø.

For det er noe annet å bli sekundert mot tiden til din egen bror, sammenlignet med for eksempel erkerivalen Martin Fourcade.

– Jeg jublet for Tarjei sist helg, men det spørs om jeg gjør det framover, sier Johannes Thingnes Bø med et smil.

– Vi vet hverandres svakheter, så det blir spennende. Han vet at jeg er ganske klikk i topplokket, sier Tarjei Bø.

– Elsker sånne dueller

DEBUTEN: Johannes Thingnes Bø under hans første verdenscuprenn i Holmenkollen, 28. februar 2013. Tarjei Bø vant sprinten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

28. februar 2013 ble et vendepunkt for Tarjei Bø. I fire og et halvt år har han som regel blitt slått av lillebroren.

– Sist helg var første gang vi vant begge to. Det er en kjempestart, og Östersund har egentlig aldri vært en god arena. For meg er det ekstra kjekt å konkurrere når Tarjei er i bra form, sier Johannes Thingnes Bø.

– Vi elsker sånne dueller, og har hatt noen opp gjennom. Han har som regel gått seirende ut av det, men nå skal jeg gjøre alt jeg kan for å slå tilbake, sier Tarjei Bø.