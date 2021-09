Brødrene Bø hyller markeringene til Solbakken og landslaget: – Vi skal være like tydelige

Denne helgen er Norges beste skiskyttere på Lillehammer i forbindelse med rulleski-NM. Men med et OL i Beijing som stadig nærmer seg, går diskusjonen varmt situasjonen i vertslandet.

– Vi må jo fortsette å trene knallhardt og forberede oss til OL. Samtidig når vi får spørsmål om det må vi si ifra og få det opp i dagen hva som skjer der borte og virkelig få frem hva vi står for. Det er viktig for meg, sier Bø til NRK.

Bø mener herrelandslaget i fotball og deres markeringer mot fotball-VM i Qatar er et godt eksempel på hvordan det kan gjøres.

– De har vært forbilder for alle som har lyst til å bruke idrettsarenaen som talerør, sier Tarjei Bø til NRK.

– Har løst det helt perfekt

Skiskytterprofilen forteller at han har sansen for Ståle Solbakken og landslagets måte å si ifra på.

BANNER: Både T-skjorter og banner har blitt brukt i landslagets markeringer. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg synes fotballandslaget har løst det helt perfekt. Når han (Solbakken) mener noe er feil og urett, så sier han ifra. Og det er så deilig at han har med laget sitt på det samme. Helt fantastisk, sier Bø.

– Jeg applauderte da de gjorde det og håper de fortsetter med det. Og vi skal være like tydelig som de har vært.

Også lillebror Johannes Thingnes Bø synes landslagets markeringer er eksemplariske og et eksempel til etterfølge.

– Vi synes fotballandslaget har løst det bra, med at de gjør det de kan for å kvalifisere seg til VM samtidig som de står opp og viser frem budskapet sitt, forteller Thingnes Bø.

EKSEMPLARISK: Thingnes Bø mener landslagets markeringer er et eksempel til etterfølge. Foto: Simon Skjelvik Brandseth

Dras i riktig retning

For det er jo sånn at samtidig som det eventuelt skal markeres, er de idrettsutøvere som skal kjempe om OL-medaljer i Beijing. At det er en potensiell energilekkasje er flere av utøverne enige i.

Men i motsetning til Johannes Høsflot Klæbo, som gikk ut og etterlyste mer tydelighet og et klarere standpunkt fra forbund og idrettsledere, føler skiskytterne at de får god drahjelp i riktig retning fra deres eget forbund.

– Vi er jo ganske heldige med vårt forbund som allerede jobber med det i kulissene. De har kontakt med Amnesty og ønsker å sette opp et møte med IBU (Det internasjonale skiskytterforbundet, journ.anm.) for å kanskje klargjøre et felles budskap alle nasjonene imellom. Som alle utøverne forhåpentligvis vil stille seg bak, forteller Thingnes Bø.

– Da har vi en forsvarsrekke bak oss som støtter oss, og da får vi ekstra trykk på temaet og får belyst det med ekstra kraft, sier Bø om å ha forbundet i ryggen.

Har tatt initiativ

Initiativet overfor IBU er det generalsekretær i Norges Skiskytterforbund Morten Djupvik som står bak.

INITIATIVTAKER: Djupvik er i samtaler med IBU og skal i møte med Amnesty om situasjonen i Kina. Foto: Berit Roald / NTB

– Vi har samtaler med IBU for å lære mer og høre mer om hvordan de tenker om det som skjer i Kina og deltakelse i OL. Det handler om at vi finner en felles måte å markere vår motstand til det som skjer i Kina, for jeg tror vi står sterkere sammen, sier Djupvik.

Også han har sett på det fotballandslaget har gjort og mener det er forbilledlig. Han mener det er viktig at forbundet tar et standpunkt og er tydelig overfor løperne om hva de mener.

– Jeg tror kanskje at det aller viktigste vi kan gjør er å jobbe idrettspolitisk fremover for å være med å bidra til at OL i fremtiden ikke blir lagt til steder der de har utfordringer som er i Kina i dag, sier generalsekretæren.

Neste uke skal han i møte med Amnesty, og etter hvert vil de også involvere løperne for å finne ut hvordan de skal markere i fellesskap. Tarjei Bø er i hvert fall tydelig på at han selv føler på et ansvar:

– Når vi har en mikrofon og et kamera foran oss så er det veldig viktig at vi sier ifra. Så verden skal i hvert fall ikke være i tvil om hva jeg står for.