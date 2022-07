Brennhete Popp ble historisk – sendte Tyskland til EM-finale

Salvesen klar for Bodø/Glimt

Lars-Jørgen Salvesen er klar for Bodø/Glimt. Det bekrefter klubben selv på sine hjemmesider.

– Det kjennes veldig godt å være på plass her. Jeg er i kampform og har spilt mye for Godset i år. Jeg skal gjøre mitt aller beste for Glimt fra dag én, Salvesen etter overgangen.

Sørlendingen kommer fra Strømsgodset hvor han har spilt siden 2019. I Drammensklubben har det blitt 24 mål på 62 kamper hvor fem av dem har kommet i årets sesong.

Spissen har også spilt for Sarpsborg 08 og Start.