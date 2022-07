Landslagssjefen som splitter Frankrike: Beskrives som kald, vanskelig og konfliktsøkende

«For å få fred, nøler Corinne Diacre aldri med å gå til krig».

Slik åpner avisen Le Monde en reportasje om den franske landslagssjefen.

47-åringen har overvunnet Frankrikes mesterskapsspøkelse og tatt laget til deres første semifinale – og det uten to av landets største stjerner.

De har nemlig havnet i unåde hos Diacre, og de er langt fra de eneste.

Vraket kapteinen

Det skapte store overskrifter da kapteinen gjennom flere år, Amandine Henry, og tidenes mestscorende franske spiller, Eugénie Le Sommer, ble utelatt fra Diacres EM-tropp.

Det var spesielt vrakingen av kapteinen som ikke ga mening, i alle fall fra et sportslig perspektiv.

For en uke tidligere hadde Henry scoret et hinsides mål i mesterligafinalen for Lyon og blitt kåret til finalens beste spiller.

I KONFLIKT: Amandine Henry (t.v.) var kaptein for Frankrike i VM 2019, men ble vraket fra laget like etterpå. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Hverken hun, franske journalister eller eksperter kjøpte forklaringen.

– Henry er blant verdens beste midtbanespillere og burde vært selvskreven på det franske laget, men det er umulig på grunn av krangelen mellom dem, sier Carine Galli til NRK.

Hun følger landslaget tett og er TV-vert og fotballreporter for den franske TV-kanalen L'Équipe.

Krangelen hun sikter til er godt kjent i hjemlandet.

For under VM i 2019 var det krisestemning i det franske laget, og senere bestemte kapteinen seg for å fortelle hvorfor.

– Jeg gråt på rommet

Med finaleambisjoner ble VM på hjemmebane en stor skuffelse for det franske laget. Allerede i kvartfinalen, mot USA, gikk det galt for Diacre og hennes utvalgte.

Men det var ikke bare på banen det var disharmoni.

Innad i laget hadde det bygget seg opp sterke spenninger mellom spillerne og Diacre. Hovedproblemet skal ha vært kommunikasjonen. Spillerne synes treneren var for hard og direkte, noe Henry tok opp med fotballpresident Noël Le Graët.

Neste landslagssamling kom sjokkbeskjeden om at kapteinen var utelatt.

Henry følte seg straffet for å snakke med presidenten, mens Diacre på sin side sa at vrakingen utelukkende var basert på sportslige prestasjoner.

Da rant det over for Henry, som bestemte seg for å gå ut i media og fortelle hvordan det egentlig hadde vært under Diacres ledelse i VM.

– Jeg så jenter som gråt på rommet. Jeg gråt på rommet jeg også, fordi jeg ville oppleve VM, men det var bare kaos, sa Henry i et intervju med Canal +.

STÅR SAMMEN: Sarah Bouhaddi (t.v.) og Amandine Henry har begge uttalt seg kritisk om den franske landslagssjefen. Foto: GUILLAUME SOUVANT / AFP

Profiler som Le Sommer og keeper Sarah Bouhaddi støttet kapteinen.

Bouhaddi, som hadde vært førstevalget mellom stengene i VM, gikk hardest ut og bestemte seg for å pensjonere seg fra landslaget så lenge Diacre satt i sjefsstolen.

– Å vinne en tittel med denne treneren virker umulig for meg, sa Bouhaddi.

Diacre lot seg ikke knekke av den massive kritikken fra egne spillere.

– Jeg står fremdeles og har støtte av presidenten. Jeg har hørt hva enkelte sier. Dette er et problem vi må løse, men hovedfokuset mitt er laget og neste kamp, var hennes respons.

Får gjennomgå i Renards selvbiografi

Men listen med kontroverser stopper ikke der. For helt siden Diacre tok over jobben i 2017 har det stormet rundt henne.

Det første hun gjorde som landslagssjef var å frata Wendie Renard kapteinsbindet. Den nesten 190 centimeter høye midtstopperen, med en nærmest uslåelig merittliste i Lyon, hadde båret det i fire år.

I sin egen selvbiografi skriver Renard at hun fikk beskjed om at hun kun presterte 40 prosent så godt på landslaget som for klubb og at hun «led mye av Diacres brutalitet og avvisning».

– Jeg tok av henne kapteinsbindet fordi jeg ville at hun skulle fokusere på egne prestasjoner. For meg brydde hun seg kanskje litt for mye om andre. Som et resultat var prestasjonen hennes langt under det hun kan gjøre, har Diacre forklart.

KAPTEIN IGJEN: Wendie Renard har fått tilbake kapteinsbindet etter å ha mistet det da Diacre kom inn som landslagssjef i 2017. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

En annen som havnet på kant med treneren var midtbanespiller Gaëtane Thiney. Hun uttalte at Diacre burde modernisere taktikken sin, og spilleren ble utelatt fra neste landslagssamling. Begrunnelsen til Diacre var at Thiney hadde prestert for dårlig.

Tilfeldig? Kanskje.

Men L'Équipe-journalist Carine Galli tror det er mer enn spillernes sportslige prestasjoner som spiller inn når Diacre tar ut en tropp.

– Tidligere var det flere store stjerner med sterke personligheter, og nesten alle kom fra Lyon og PSG. Nå har du spillere som Charlotte Bilbault i Montpellier og mye unge spillere som får tillit. Spillere som ikke lager «drama», sier Galli og fortsetter:

– Det er enklere med de nye spillerne som hun har hentet inn selv. Det er logisk. Hun får et bedre forhold til dem. Så stemningen i laget nå er mye bedre, men med journalister er det ikke akkurat det.

Kjølig forhold til pressen

For det er ingen hemmelighet at forholdet mellom Diacre og pressen er rimelig kjølig.

Ifølge flere franske journalister NRK har pratet med sier landslagstreneren aldri «hei» når hun møter dem, og hun stiller ytterst sjeldent til intervjuer hun ikke er forpliktet til å gjennomføre.

Den samme kommunikasjonsformen hun har blitt kritisert for av Henry og flere spillere, kan minne om den hun bruker i møte med journalister: hard og direkte.

DELER LITE: Corinne Diacre er kjent for å være svært privat overfor pressen og vil helst unngå å svare på alt annet enn fotballfaglige spørsmål. Foto: FRANCK FIFE / AFP

I motsetning til en del andre trenere i EM, som for eksempel Englands Sarina Wiegman, bruker ikke Diacre tid på å spøke under pressekonferanser, eller snakke om ting som ikke er hundre prosent fotballfaglig.

For henne handler alt om disiplin, både på og utenfor banen.

– Corinne Diacre er en veldig god trener, men hun er en vanskelig person å forholde seg til, selv for hennes egne spillere. Det handler ikke om at hun ikke liker dem, hun er bare en veldig kald trener, veldig disiplinert, har den franske fotballeksperten Julien Laurens sagt til BBC.

Forsvarer egen landslagssjef

Måten hun er på har skapt mye bråk, og hvis du søker opp den engelske Wikipedia-siden til Diacre vil du finne ut at nesten hele teksten handler om kontroverser.

– Det kan virke som hun søker konflikter, og alle historiene som kommer ut ... Jeg tror ikke det er bra for fransk kvinnefotballs rykte eller utvikling, mener Galli.

GOD TONE: Kadidiatou Diani har stor tillit til landslagssjefen og mener hun er en bra trener og en bra person. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Men for Diacre er det kun én ting som gjelder: resultater. Og akkurat det er hun i ferd med å oppnå.

For kritikk og intriger til tross: 47-åringen har allerede skrevet historie og gjort noe som ingen andre har klart før henne. Hun har tatt Frankrike til deres første EM-semifinale, med en ung tropp med masse talent.

En av spillerne som virkelig har vist seg frem i EM er Kadidiatou Diani, og hun lovpriser sin utskjelte landslagssjef.

– Er Diacre så vanskelig å jobbe med som noen sier?

– Nei, Corinne er en veldig bra person. Du tror kanskje at hun er sint, men jeg tror bare det er sånn hun ser ut. Hun er enkel å prate med og snakker med oss masse før og etter kampene, så for meg er hun en virkelig god trener, sier Diani til NRK.

Treningsøkten dagen etter kvartfinaleseieren underbygger at stemningen i laget er bedre enn på lang tid.

Spillerne så ut til å storkose seg med fotballtennis, trampolinehopping og ringlek. De lo og tøyset, og sammen med dem stod Diacre med et stort smil om munnen.

Se og hør semifinalen mellom Frankrike og Tyskland på TV 2 eller NRK Sport, onsdag kl. 21.