Brennhet Hovland til NRK: – Nysgjerrig på hvor god jeg kan bli

Én seier, flere topplasseringer og 20 millioner kroner inn på konto. Hovland har oppnådd mye dette året, men det er hverken pengene, de store turneringene eller stjernestatusen som driver ham:

Hovland under Memorial-turneringen forrige uke. Foto: Sam Greenwood / AFP

– Jeg begynte å slå golfslag ganske tidlig, så liker jeg jo golf, da, svarer han humoristisk på hvor han henter motivasjonen fra, før han fortsetter mer seriøst:

– Det er nok mestringsfølelsen som har holdt det gående. Det å kjenne at man hele tiden blir bedre. Jeg er jo også nysgjerrig på hvor god jeg kan bli.

– Ganske sjukt

Temmelig god har han dog allerede blitt. Denne helgen unner Oslo-mannen seg spillefri etter en mildt sagt hektisk periode der han for alvor har tatt steget opp til golfeliten. Rankingen hans har skutt i været, han har passert alle svenskene, og han er tidenes klart beste, norske herrespiller.

– Jeg har jo bare vært proff i ett år, så at det har gått så fort, er jo ganske sjukt. Jeg gikk jo inn i dette med en tanke om at «hvis jeg spiller bra, så er det jo mulig», men det er en annen ting å faktisk gjøre det, sier han til NRK.

Eurosport-kommentator Per Haugsrud tror Hovland, som er rangert som nummer 31 i verden, kan nå helt til topps.

– Det er veldig mye tilfeldigheter, for man kan ikke legge inn en takling på motstandere i golf. Man har kun kontroll på seg selv. Men jeg tror det bare er et tidsspørsmål før Viktor er topp 10 i verden, og da er det lite som skal til før han er verdensener, sier Haugsrud etter NRKs oppfordring om å ta en titt inn i glasskula.

– Stabiliteten hans er helt syk, legger han til.

Henrik Bjørnstad (til venstre) og Per Haugsrud som lagkamerater på golfbanen 2001. Nå er de lagkamerater i kommentatorbua til Eurosport. Foto: STRINGER/MALAYSIA / REUTERS

Vil ikke være «starstruck»

Hovedpersonen selv ønsker ikke å fokusere for mye på det han allerede har prestert.

– Det er viktig å se fremover og fortsette å jobbe. Jeg tror ikke det hjelper meg å stoppe opp for å være «starstruck» av hvordan jeg har prestert, sier han og legger til:

– Da må jeg heller sette meg nye mål, men det er selvfølgelig viktig å være fornøyd med det man har oppnådd.

Ett av målene denne sesongen er allerede oppnådd.

Hovland vant Puerto Rico Open. Foto: Kevin C. Cox / AFP

I slutten av februar kunne Hovland løfte troféet etter siste runde av Puerto Rico Open med en score på -20. Han ble da den første nordmannen til å vinne en PGA-turnering.

– Det var selvfølgelig dritkult. Jeg hadde ikke spilt så godt i turneringene før det, så jeg var ganske revansjelysten. Det var et litt svakere felt enn ellers, og jeg hadde begynt å slå litt bedre i rundene opp til turneringen, så jeg hadde høye forventninger til den uka.

– Ikke uhørt

Flere førsteplasser har det ikke blitt denne sesongen, men 22-åringen leverer jevnt på et høyt nivå, og han har klart cuten i 17 av 20 turneringer i 2020. Når NRK trekker frem statistikken, kontrer Hovland ydmykt med jevngamle Collin Morikawa:

– Han har jo bare mistet én cut, så det er ikke uhørt det jeg driver med, men jeg er stolt av det. Det viser jo at jeg spiller ganske stabilt, og det er det jo en trygghet i.

Hovland, her under andre runde av Workday Charity Open 11. juli, har tydelig kroppsspråk på banen. Foto: SAM GREENWOOD / AFP

Den tryggheten kommer tydelig frem når Hovland forklarer hvorfor han ikke prioriterer mental trening, til tross for at det sies at putting handler mer om de mentale enn det tekniske.

– Jeg trener egentlig ikke noe på den biten, men det er nok viktig for noen. Når jeg spiller bra, så spiller jeg bra. Det er ikke noe hokus pokus.

– Jeg har bygget opp en trygghet gjennom alle de tusenvis av ballene jeg har slått, så det er ikke vits å bli utrygg. Spiller man dårlig, så spiller man dårlig. Det mentale har selvfølgelig noe å si, men det er ikke sånn at man kan tenke seg til en god runde, mener 22-åringen, og legger til at de negative tankene ikke slipper til, dersom rutinene er gode nok.

Kjørte 649 mil

Rutinene til Hovland har også skilt seg ut utenfor golfbanen. Han har nemlig valgt å bruke rundt 60 timer på å kjøre bil fra turnering til turnering, i stedet for å benytte seg av PGA-turneringens eget charterfly.

– Jeg liker å kjøre bil, og jeg liker å få med meg ting. Jeg hører på musikk eller podkast, og er litt i mine egne tanker. Jeg vil heller se tilbake på og huske kjøreturene enn å huske mange forskjellige flyplasser og hoteller, sier Hovland etter å ha tilbakelagt 6493 kilometer i bil de siste ukene.

– Her får jeg tid til å stoppe opp og tenke «hva er det jeg egentlig driver med», sier han og sikter da til den enorme fremgangen han har hatt det siste året.

Hovlands elleville reiserute Foto: Skjermdump / Google Maps Ekspandér faktaboks 8. juni: Avreise fra Stillwater, Oklahoma 11. - 14. juni: Charles Schwab Chalenge, Fort Worth, Texas 18. - 21. juni: RBC Heritage, Hilton Head, Sør-Carolina 25. - 28. juni: Travelers Championship, Cromwell, Connecticut 2. - 5. - juli: Rocket Mortgage Classic, Detroit, Michigan 9. - 12. - juli: Workday Charity Open, Dublin, Ohio 16. - 19. - juli: The Memorial Tournament, Dublin, Ohio 20. juli: Hjem til Stillwater, Oklahoma

For nordmannen har virkelig herjet siden koronapausen. Han har spilt alle de seks turneringene siden oppstarten, og er den eneste som har klart cuten i samtlige. Likevel har det ikke blitt mye tid til hvile mellom topplasseringene, rekordknusingen og rankingklatringen.

– Påvirker ikke alle timene i bil spillet ditt?

– Ikke direkte, men sikkert litt indirekte. Det er kanskje ikke så optimalt for prestasjonen, avslutter Hovland, uten å gi inntrykk av at det er noe han har tenkt for mye over.

PS: Selv om Hovland står over helgens turnering, er det én nordmann på startlisten i 3M Open i Blaine. Kristoffer Ventura slår ut klokken 20.40 torsdag kveld.