En verre start enn Strømsgodset fikk er nesten ikke mulig å få. 1 min og 28 sekunder stod det på klokka da Fredrik Haugen banket inn Branns første, etter en dårlig klarering fra Jonathan Parr.

Og da var Brann i førersete. Hjemmelaget måtte nemlig unngå å gi fra seg poeng for å fortsatt ha en teoretisk mulighet om gull. I tillegg kunne Molde ta andreplassen, om Brann ikke leverte varene.

– Enveiskjøring

Men varene ble levert, og med en 3-1-seier gjorde Brann det de skulle. Seieren var ikke av det overlegne slaget, men noen gavepakker fra Godset ga bergenserne poengene de ville ha.

– Vi skal inn i Europa og det er veldig viktig. Skal vi ha andreplassen må vi vinne de to siste tror jeg, for Molde kommer til å plukke mye poeng, sier Christian Eggen Rismark til NRK.

Rismark scoret Branns andre mål på et hodestøt. Dermed var barnebarnet til Rosenborgs trenerlegende, Nils Arne Eggen, sterkt delaktig i at trønderne ikke fikk feiret gull denne søndagen. Målet mener han også endret kampen.

SØLV: Christian Eggen Rismark, var delaktig i at Brann nå ligger på sølvplass med sin scoring. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Når vi får 2-0 der så ser vi oss ikke tilbake. Da er det enveiskjøring, sier Eggen Rismark.

Strømsgodset klønet det også til for seg selv på det tredje målet. Kaptein Jakob Glesnes serverte Gilli Rólantsson, som satte inn 3-0.

Nedrykkstruet

Strømsgodset fikk en scoring på tampen, ved Mustafa «Mos» Abdellaoue, men det ble bare et trøstemål.

– Vi får en tøff start, og da vet vi at det blir tungt på Brann Stadion. Men vi reiser oss etter scoringen og hadde noen brudd vi kunne utnyttet. I andre omgang blir det tøft. Når de får 2-0 har vi ikke så mye å komme med, forteller Glesnes.

Heller ikke trener Bjørn Petter Ingebretsen er fornøyd med det han så fra gjestene i dag.

– Jeg tenker at dette er et stort skritt tilbake for oss i forhold til det vi har prestert de siste kampene. Vi har vært stramme bakover, men i dag slipper vi inn tre mål. Vi er ikke fornøyd med gjennomføringen i dag, sier en skuffet Ingebretsen.

Nå har Strømsgodset to poeng ned til Lillestrøm på kvalifiseringsplass. I tillegg skal de møte Stabæk i siste kamp. De ligger i øyeblikket på nedrykksplass fire poeng bak.

Brann innehar sølvet, to poeng foran Molde, og fem poeng bak Rosenborg.

– Vi har ekstremt mye å spille for og har veldig lyst til å ta medalje. Å spille i Europa er utrolig viktig for oss, så vi har ikke noe problem med motivasjon, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen.