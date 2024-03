Hvordan slår man et lag som aldri taper?

Overskriften i denne saken er ikke helt riktig.

I mai i fjor tapte Barcelona faktisk 2–1 mot Madrid i den spanske ligaen. Branns neste motstander er laget av kjøtt og blod.

Men ... tapet kom i ligaens siste runde, da Barcelona allerede hadde vunnet tittelen med 28 seire på 29 kamper. De ladet opp til finalen i mesterligaen, som de vant. Tapet er spanjolenes eneste i løpet av de siste 14 månedene.

Brann må slå Barcelona over to kamper.

Det er som å bestige Mount Everest to ganger. Hadde mesterligaen vært et videospill, skal Brann møte den slemmeste bossen som finnes.

Målmaskinen fra Tåsen

Å slå Barcelona Femení er den største utfordringen i fotball, herrene inkludert.

Siden starten av 2019–20 har Barcelona tatt fire strake ligatitler og tapt to av 135 ligakamper. I fjor satte de rekord ved å vinne 62 på rad.

Mesterligaen? Der har Barcelona nådd tre strake finaler og vunnet to.

MESTERE: Barcelona-spillerne jubler med mesterligatrofeet etter fjorårets finaleseier over Wolfsburg. Foto: Martin Meissner / AP

Hva med spillerne? Barcelona har Aitana Bonmatí, playmakeren som i fjor vant Gullballen som verdens beste. De har Alexia Putellas, som kalles «Dronningen», og som vant Gullballen året før der igjen. Og året før der igjen.

Men spanjolenes klart mest produktive spiller er fra Tåsen. På 18 ligakamper har Caroline Graham Hansen vært direkte involvert i 31 mål, nesten dobbelt så mange som noen annen spiller i divisjonen (16). Hun river rivalene i fillebiter.

Å slå Barcelona Femení er fotballens versjon av å beseire en ung Rafael Nadal i Roland Garros, eller å krysse målstreken før Max Verstappen.

Det er mulig. Men bare nesten.

STJERNE: Caroline Graham Hansen er en av stjernene som skinner sterkest i Barcelona. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Finn to «feil»

Heldigvis faller ikke Branns verden sammen om de ryker ut.

Bare at Brann har kommet hit, er en bragd.

BRAGD: Brann fikk med seg et minneverdig poeng etter at de reddet 2–2 mot Lyon på overtid i desember. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Dette er andre gang siden 2010 at et norsk lag når kvartfinalen i mesterligaen, både på dame- og herresiden. I en tid hvor Europas giganter pøser penger inn i sine kvinnelag, skal norske lag være for små til å henge med.

Om du følger herrefotball, kjenner du igjen de fleste andre lagene i kvartfinalen.

Brann – Barcelona

Barcelona Ajax – Chelsea

Benfica – Lyon

Häcken – Paris Saint-Germain

Brann og svenske Häcken har lurt seg inn blant seks tungvektere som totalt er blitt europeiske mestere 13 ganger på herresiden.

Mens Barcelona marsjerer mot en femte strake ligatittel, kan Brann se tilbake på fjerdeplass i Toppserien 2023, og et tap i sesongens første ligakamp mot LSK Kvinner nå i helgen.

TUNG START: Marit Bratberg Lund og resten av Brann-laget fikk en tøff start på sesongen. Brann tapte 2–4 borte mot LSK Kvinner. Foto: Annika Byrde / NTB

Men det at Brann skal møte favorittene, betyr at presset er lavt, og at ingen forventer så mye annet enn fest og røre på tribunene i Bergen.

Dessuten kan selv et nederlag styrke Brann.

Fikk bank av Hegerberg

Dette vet Barcelona, som startet sin gullalder etter et smertefullt tap.

I 2019 nådde de finalen i mesterligaen for første gang. De møtte Lyon, det franske laget som hadde dominert kvinnefotballen det siste tiåret.

Barcelona hadde vokst jevnt og trutt siden 2010, da sesongoppkjøringen besto av en tur i villmarken som skulle bygge opp jentenes form og moral. Spillerne hadde vanlige jobber og måtte ta med egne drikkeflasker til trening. Selv ikke Barcelonas fans visste at klubben hadde et damelag.

Alt snudde da laget ble profesjonelt i 2015. Fire år senere vant Barcelona ligaen.

Men da de skulle ta steget opp til toppen av europeisk fotball, fikk de bank. I finalen i 2019 ledet Lyon 4–0 etter en halvtime, med hat trick fra Ada Hegerberg, og resultatet kunne blitt langt styggere enn 4–1.

Barcelona dro hjem gule og blå. Men leksen skulle de aldri glemme.

HELTINNE: Ada Hegerberg storspilte og scoret tre i Mesterliga-finalen mot Barcelona i 2019. Foto: Balazs Czagany / AP

Forbilder for herrene

Flere av Barcelonas spillere har senere pratet om hva de lærte av tapet.

De forsto at de ikke bare kunne spille flott fotball. De måtte bli sterkere, løpe kjappere og holde ut lenger. De begynte å trene på en annen måte og styrket stallen enda mer.

I 2021 vant de endelig mesterligaen med 4–0 mot Chelsea i finalen. I 2022 slo de to verdensrekorder for antall tilskuere på en kvinnekamp, blant annet ved å knuse sine bitre rivaler Real Madrid 5–2 foran 91 553 fans på Camp Nou.

HYLLET: Barcelona-kvinnene er populære i storbyen. Her fra en parade i fjor, der de ble hedret sammen med herrelaget. Foto: LLUIS GENE / AFP

Men den mest suverene sesongen kom i fjor, da de vant ligaen og cupen og mesterligaen.

Nå er Barcelona en modell for andre. De er kvinnelaget som tjener mest penger i verden, med 13,4 millioner euro i 2022–23. Treneren til Barcelonas herrer, Xavi, har sagt at damelaget er en inspirasjon for dem på grunn av måten de spiller på.

De fleste herrelag hadde gitt alt for å spille som Barcelona Femení.

Kan få med seg noe

Så likesom Barcelona lærte av Lyon, kan Brann lære av Barcelona.

Brann har helt sikkert allerede vokst som lag ved å møte Lyon to ganger i gruppespillet, og det at bergenserne tok ett poeng hjemme, viser at de kan utfordre hvem som helst.

Selv om Barcelona skal være bedre enn Lyon, kan Brann få med seg noe før turen til Catalonia.

Å gå videre over to kamper er en annen sak. Barcelona har ikke tapt en hjemmekamp siden februar 2019.

Likevel kan Branns spillere løpe ut på banen med store smil og lave skuldre.

I kveld har de alt å vinne.