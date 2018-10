– Normalt ville jeg sagt nei, men siden denne kampen kan bli såpass stor så kan jeg ikke utelukke det. Jeg har brukt et halvt liv på å samle disse beltene. For å kunne gi fra meg beltene, må jeg gjennom en grundig tankeprosess og det må være verdt det, sier Cecilia Brækhus til NRK.

Onsdag ble det kjent at den regjerende verdensmesteren er villig til å gå ned to vektklasser for å møte Katie Taylor i det som omtales som den største kampen i kvinneboksingens historie.

Dersom hun gjør dette, mister hun alle de fire beltene hun har nå.

– Jeg skal ikke ta denne avgjørelsen uten at jeg føler meg trygg, men jeg er sulten på det. Jeg kjenner det begynner å krible bare jeg tenker på en slik kamp, fortsetter verdensmesteren.

Blir det enighet, vil kampen finne sted i 2019. Før møtet må Taylor forsvare sine titler mot Cindy Serrano i Boston førstkommende lørdag.

Brækhus må vinne sin kamp 8. desember.

UTFORDRER: Katie Taylor har ti seire på ti kamper. Nå ønsker hun å møte Cecilia Brækhus i ringen. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Risikerer alle beltene

Brækhus er den første kvinnen i historien som har alle de fire største titlene samtidig. Bergenseren, som omtales som «førstedamen» i bokseverden, mister alle beltene om hun velger å gå ned vektklasser for å møte Taylor.

– Man blir veldig tent på å kunne være den ene halvdelen i en slik «mega-kamp». Dette er absolutt noe jeg tenner på, og jeg kommer nok til å strekke meg veldig langt for å hale dette i land. For dette kommer til å smelle skikkelig, sier Brækhus og legger til at partene mest sannsynlig kommer til enighet.

Vil øke statusen

– Hvis Cecilia møter Katie Taylor og slår henne, mener jeg Cecilie forsterker legendestatusen sin enda mer. Hun har vært så suveren og vært i en klasse for seg selv lenge. Katie Taylor er olympisk mester og har samme nivå inne som Cecilia Brækhus, sier NRKs bokseekspert Anders Werner Øfsti.

EKSPERT: Anders Werner Øfsti. Foto: NRK

Taylor står med ti seire på sine ti kamper som proffbokser. Fem av dem har kommet på knockout.

– Det er ikke to ungjenter som møtes i ringen. Katie Taylor er en fantastisk bokser. Hun har OL-gull fra London 2012, vært verdensmester utallige ganger som amatør og har relativt nylig blitt proff, forklarer Øfsti.

Brækhus og Taylor har møttes i ringen før. Da var begge i startfasen av karrieren.

– Det vil være to helt forskjellige personer som møtes i ringen om dette skjer i 2019, avslutter Brækhus.