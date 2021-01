Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Simen Hegstad Krüger var nordmannen som var nærmest å tukte stormakten Aleksandr Bolsjunov på 15. kilometer intervallstart i svenske Falun, men russeren hadde bestemt seg – og slo dermed tilbake etter skandalen i Lahti forrige helg.

Johannes Høsflot Klæbo ble hentet inn av russiske Bolsjunov tre kilometer før slutt, men avslører til NRK at han hadde fått beskjed fra landslagstrener Eirik Myhr Nossum om at han ikke skulle spurte forbi russeren.

– Jeg fikk streng beskjed om å ikke dra opp noe som helst. Jeg måtte legge meg bak og ikke bidra til noe som helst. Det var bare å holde seg bak, sier Klæbo.

Dermed var Simen Hegstad Krüger nære å ta tiden til Bolsjunov, men endte til slutt 0.7 sekunder bak.



Hentet inn forspranget

Johannes Høsflot Klæbo var endelig tilbake i verdenscupsirkuset fredag. Første distanse i Falun var 15. kilometer intervallstart, og der hadde Klæbo ett minutt forsprang til russiske Aleksandr Bolsjunov, men russeren er i knallform for tiden.

Bolsjunov parkerte samtlige i feltet, og tok igjen Klæbo like før passeringa etter 12.8 kilometer. Det var der Klæbo fikk beskjed om å ikke dra opp farten noe ytterligere, til hjelp for Simen Hegstad Krüger som gikk styggfort like bak.

– Du verden så Bolsjunov går i dag, sier NRKs langrennsekspert Jann Post.

– Nå slår ham tilbake der han skal – i løypa, sier Torgeir Bjørn.

Bolsjunov gikk i mål på tiden 32:33.3. Klæbo gikk i mål 1:01:3 bak.

– Det var helt ok til meg å være. Det er det beste jeg noensinne har gjort på distansen, sier Klæbo som til slutt havnet på en sjuendeplass.

GREIT FORNØYD: Klæbo havnet på sjuendeplass. Foto: FREDRIK SANDBERG / AFP

– Den nye vinen

Resultatene fredag var viktige med tanke på hvem som får gå distansen i VM. Dette er det siste rennet før uttaket blir gjort den 3. februar, og Eirik Myhr Nossum bekrefter at han fikk en del gode svar.

– Dette var en generalprøve for en god del. Jeg er ekstremt fornøyd med at vi er der vi er. Og strengt talt er jeg fornøyd med at vi ikke vinner generalprøven, sier Myhr Nossum.

Johannes Høsflot Klæbo har uttalt at han ønsket å gi distansen en sjanse, til tross for at det er hans antatt svakeste disiplin. Etter sjuendeplassen fredag, er det lite trolig at vi får se Klæbo på 15-kilometerlaget i VM.

Han samler ikke på fjerdeplasser og dårligere.

– Nå skal jeg ikke ta ut det laget før om ei liten stund, men det er en diskusjon vi skal ta med Arild og Johannes inn mot VM. For han sin del handler det om å sy sammen et konkurranseprogram som ikke tar livet av ham.

Betyr det at Harald Østberg Amundsen gikk seg inn på distansen?

– Ja, Harald har levert solide og gode skøyterenn i hele år. Han er ung og er den nye vinen. Det blir en diskusjon internt. At han har levert en god søknad, det kan jeg bekrefte, sier Nossum.

Martin Johnsrud Sundby er regjerende verdensmester og dermed bankers i VM-troppen. Den billetten er også i lomma til Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger.