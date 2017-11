Bø tar grep etter sykdommen – kutter trening i OL-sesongen

Gjør du et internettsøk på «Tarjei Bø» og «syk», blir du sannsynligvis litt ekstra imponert over at 29-åringen fra Stryn har klart å sanke 17 VM- og OL-medaljer til premiesamlinga.

Du får et visst inntrykk av hvor plaget den eldste av Bø-brøderene har vært av helsemessige utfordringer.

Det ferskeste søk-treffet er mindre enn en uke gammelt. Før helga rapporterte Dagbladet at Tarjei Bø står over første del av den pågående landslagssamlinga i Trysil på grunn av sykom.

– Det var kanskje litt mindre dramatisk enn det det ble fremstilt som, sier en munter Bø til NRK.

Et par uker på sofaen

Han er tilbake i trening og vil helst tone ned den siste forkjølelsen. Men den satt i lenger enn han hadde håpet.

– Jeg har trent i to-tre dager nå, og jeg trapper det gradvis opp, sier han.

– Det ble et par uker på sofaen. Du har jo lyst til å komme deg på ski nå når snøen laver ned.

Bø erkjenner sånn sett at det heller ikke denne gangen var superbeleilig med et treningsavbrekk.

Det er igrunnen aldri det for en toppidrettsutøver.

DEKORERT: Til tross for sykdomsplagene, har tar Tarjei Bø en unik evne til å prikke inn mesterskapsform. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Svekker immunforsvaret

Derfor har han gjort endringer i OL-sesongen for å holde seg mer frisk.

– Jeg kutter cirka 10-15 prosent av treningen, forteller han.

Det betyr at i stedet for 90-100 timer i måneden, trener han 80-90.

– Det handler om å finne ut av hvordan man kan legge til rette for at kroppen skal spille mer på lag. Jeg har prøvd å være veldig påpasselig med overskuddet og ha det med hele veien, i stedet for å ligge på grensa hele tiden. Å trene bra handler ikke bare om mest, men best mulig kvalitet, påpeler han, og påpeker et paradoks han av erfaring er smertelig klar over:

– Hard trening svekker immunforsvaret. Det er en balanse å få trent det du skal for å bli god, samtidig som du klarer å tråkke på bremsene til riktig tid, sier Bø.

Står over i januar

Han kommer også til å vurdere konkurransebelastningen nøye.

– Før jul har jeg lyst til å gå alt av verdenscup. Januar er jo en måned der du må tilpasse litt for å treffe med toppen under OL. Mest sannsynlig kommer jeg til å stå over et renn eller to i januar, forteller Tarjei Bø.

Skiskytternes sesong innledes med nasjonalt renn på Sjusjøen 17. november.