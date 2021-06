Christian Eriksen har vært innlagt på Rikshospitalet i København siden lørdag etter kollapsen som rystet hele fotballverdenen.

Rapportene som har kommet i helgen har vært positive, og Eriksen skal etter forholdene ha det bra. 29-åringen har både snakket med landslagskollegaene og klubbkameratene i Inter i etterkant, og mandag kom han også med en uttalelse til media via agenten Martin Schoots.

– Takk skal dere ha, jeg gir ikke opp. Jeg føler meg bedre nå, men jeg vil forstå hva som skjedde. Jeg vil si takk til alle for hva de gjorde for meg, sier Eriksen til den italienske avisen La Gazzetta dello Sport via agenten.

Fikk komme på sykehuset

Senere mandag morgen møtte Kasper Schmeichel, Martin Braithwaite og Pierre-Emile Højbjerg pressen for første gang etter hendelsen.

Højbjerg klarte ikke å holde tårene tilbake da han ankom pressekonferansen, men etterpå ga Schmeichel et beroligende smil som tyder på at ting står bra til med Eriksen.

Den danske keeperen er nemlig en av få som har fått vært på sykehuset og besøkt lagkameraten.

– Jeg har det markant bedre. Det har hjulpet å se og snakke med Christian og se at han er OK. Det var deilig å se ham og snakke med ham og merke at han var til stedet. At han var seg selv, sier Schmeichel.

- Jeg er utrolig takknemlig Du trenger javascript for å se video.

Ble hyllet for innsatsen

Han fortalte også om de dramatiske minuttene rett etter at Eriksen kollapset. Det danske laget har fått massiv ros for hvordan de håndterte situasjonen. Bildene av lagkameratene som dannet mur rundt Eriksen rørte en hel verden.

Sammen med kaptein Simon Kjær, har Schmeichel blitt beskrevet som bautaen i den danske troppen både på banen lørdag og i etterkant.

– Vi har snakket masse om samhold og hva det vil si å spille for det danske landslaget. Når en lagkamerat har bruk for oss, så handler vi på instinkt.

Kjær begynte hjerte- og lungeredning da han ikke fikk kontakt med Eriksen. I tillegg forsikret han seg om at Eriksen ikke svelget tungen, og la ham over i stabilt sideleie.

– Det overrasker meg ikke. Simon er et fantastisk menneske. En fantastisk spiller, men hans måte å lede på er utrolig fin. Han har en veldig høy moral og er et veldig følelsesladd menneske, sier Schmeichel om den danske kapteinen.

Højbjerg var preget

Martin Braithwaite la ikke skjul på at det har vært noen tøffe dager.

– Som alle andre i hele Danmark, så var det en forferdelig opplevelse. Det har ikke vært de beste dagene, men at Christian har det bedre, gjør også at jeg føler meg bedre, sier Braithwaite.

- Jeg har bilder jeg ikke skulle ønske jeg hadde i hodet Du trenger javascript for å se video.

– Nå skal vi trene, noe jeg ser frem til. Jeg har bilder i hodet som jeg ønsker at jeg ikke hadde, og forhåpentligvis kan det hjelpe meg med å bli kvitt noen av dem, fortsetter Barcelona-spissen.

Også Højbjerg var meget preget da han sto og pratet med dansk TV, men han forteller at han finner energi i alt det gode han har sett av støtte til Eriksen. Han fortalte også om gleden han følte på da laget fikk snakke med ham på telefon.

– Det var det behov for. Det var fantastisk. Jeg tror ikke jeg har ord for det, men det var helt nødvendig, sier Højbjerg.

- Jeg skal kjempe for Christian Du trenger javascript for å se video.

– I godt humør

Søndag bekreftet danskenes landslagslege Morten Boesen at Eriksen hadde fått hjertestans, og at han «var borte» før de fikk startet hjertet hans igjen.

Agent Shoots sier til La Gazzetta dello Sport at han snakket med Eriksen senest mandag morgen og at dansken er overveldet over all støtten han har fått de siste dagene.

– Han spøkte og han var i godt humør, jeg syntes han virket fin. Vi ønsker alle å alle forstå hva som skjedde med ham, og det vil han også. Legene gjør omfattende tester, og det vil ta tid, sier Schoots.