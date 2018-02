Bjørndalen sekunderte kona inn til gull: – Vi kunne aldri forestille oss at de skulle vinne

– Jeg vil si takk til Roger Grubben, jeg er sikker på at han så på dette løpet. Jeg vil takke han for den jobben han har gjort med meg og for hans støtte, sier Domratsjeva til NRK etter seiersløpet.

Den tidligere norske landslagstreneren er en viktig treningsrådgiver for OL-dronningen fra Sotsji for fire år siden, som altså også skulle klare å få med seg et gull i sitt første OL som mamma.

Og det var en virkelig bragd 31-åringen gjorde på sin stående skyting. Hun satte seg selv under et vanvittig press ved å bomme tre ganger. Hadde hun bommet på ett av ekstraskuddene, hadde gullet røket.

Hun prikket dem inn, ett etter ett.

– Det var en skikkelig test av min profesjonalitet og mitt nervesystem. Fra begynnelsen av ståendeserien prøver jeg å risikere litt og skyte litt raskere, sier Domratsjeva.

– Tenkte ikke så mye

Det skulle altså vise seg å være en dårlig strategi. Og desto mer imponerende er måten hun skjøt seg ut av det på.

– Da jeg hadde tre ekstraskudd og tre blinker igjen, skjønte jeg at det var på tide å gjøre det jeg har lært. Jeg tenkte ikke så mye, da var det teknisk skiskytterjobbing, fastslår hun.

UTFORDRENDE DAG PÅ JOBBEN: Selv flagget ble tatt av vinden i Pyeongchang. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Underveis ble hun altså hjulpet av ektemannen Ole Einar Bjørndalen, som ikke selv klarte å kvalifisere seg til OL i Pyeongchang.

– Jeg er vanvittig fornøyd. Vi kunne aldri forestille oss at de skulle vinne i dag. Imponerende at de skyter så bra i vanskelige forhold, sier Ole Einar Bjørndalen, som er i det hviterussiske støtteapparatet i OL.

– Kniven på strupen

– Hvor mye betyr det for Daria tror du?

– Jeg tror det kanskje er et av gullene hennes som betyr aller mest og for hviterussisk skyskyting fremover også. Det viser at de jobber veldig bra. De er et veldig lite team. Det er veldig få skiskyttere i Hviterussland og imponerende hva de har fått til med sine ressurser, sier Bjørndalen.

– Hva betyr det for deg at hun lykkes?

– For meg så betyr det jo egentlig ikke så veldig mye annet enn at det er veldig moro og at hun når sine mål. Vi støtter hverandre i alt vi gjør, så det imponerende at hun får det til og spesielt skyte tre treff på slutten der når du har tre bom og tre ekstraskudd å gå på. Da er det litt kniven på strupen.

Hviterusslands slapp unna strafferundene, og med ni ekstraskudd holdt det til seier. På siste runde kunne Ole Einar Bjørndalen sekundere kona Darja Domratsjeva inn til gullet.

– 16 sekunder, du har 16 sekunder, ropte Bjørndalen til Domratsjeva ute i løypa.

– Fantastisk

Domratsjeva hadde full kontroll på oppløpet, og kunne ta med seg flagget over målstreken. Men der var vinden så sterk at det hviterussiske flagget blåste av stangen.

Fra før hadde Domratsjeva et sølv i lekene.

– Hva betyr det for deg å ta hjem gullmedaljen for landet ditt?

– Det er fantastisk. Når man tar gullet sammen med lagvenninnene i det siste OL-løpet, og vi har møtt mange utfordringer, er det bare helt fantastisk. Jeg er sikker på at alle våre tilskuere og fans er veldig glade nå, stråler Domratsjeva.