Bjørndalen om den dårlige starten: – Vet hva som er årsaken

På standplass leverte han treff etter treff, men i sporet ødela Ole Einar Bjørndalen (43) mulighetene for topplasseringer under verdenscupåpningen i Östersund.

På sprint og jaktstart ga han fra seg over minuttet i sporet. På normaldistansen tapte Bjørndalen 2,53 – nesten tre minutter – til Martin Fourcade, som hadde best langrennstid. Fasit i åpningshelgen ble to 18.-plasser og en 31. plass for Bjørndalen.

– Jeg hadde ikke forventet det. Men når jeg ser tilbake, skjønner jeg hva som er årsaken, sier Bjørndalen til NRK.

Bjøntegaard inn, Bjørndalen ut?

– Hva var årsaken?

– Det er alltid en årsak, men den vil jeg ikke dele med dere. Treningsarbeid er grunnen, men nå satser jeg på at ting blir bra framover.

Han gjør dog ingen endringer i OL-planen – hvis han kommer så langt. For kampen om plassene på laget er knalltøff foran OL i februar.

Brødrene Bø, Emil Hegle Svendsen og Lars Helge Birkeland leverte gode resultater i Östersund. Nå er også Erlend Bjøntegaard med i troppen, mannen som vant på Sjusjøen. Det betyr at Henrik L'Abeé Lund er ute i kulden.

– Det er vanskelig å gå seg inn på laget. Det handler om å prestere og vise at du er god nok, sier Bjøntegaard.

Bjørndalen kan dermed havne i trøbbel om han ikke viser antydning til OL-form.

ROLIG: Landslagstrener Siegfried Mazet er trygg på at Bjørndalen finner OL-formen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Hvis han ikke viser noe som helst, må vi kanskje ta en annen vurdering. Men for å være god i OL, må han prestere litt før. Det vet han, sier landslagssjef Siegfried Mazet.

Trygg på at OL-formen kommer

Mazet påpeker også:

– Ole har god kontroll. Han gikk i verdenscupen i 1993, så han vet hvordan kroppen svarer.

Bjørndalen har lagt sesongplanen med mål om suksess i Pyeongchang i 2018, men han merker at kampen om plassene er tøff.

– Den er tøff! Man må prestere for å bli med på laget videre, men jeg kommer i form etter hvert. Det er jeg trygg på, sier han.

– Vi vet hva Bjørndalen står for, og hvor god han kan være. Han har ikke noe bevise; han er rutinert og ærlig på egen form. Det er normalt at han ikke er i superform på denne tiden, og jeg tror han vil være i slag når han må, sier Mazet.