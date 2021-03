Bjørgens beskjed til landslagsledelsen om kusina: – På tide å ta vare på henne

– Det var fantastisk bra. Veldig artig for henne at det lykkes når det virkelig gjelder, sier Marit Bjørgen (42) til NRK lørdag ettermiddag.

Samtalen skal handle om søndagens konkurransecomeback i Vasaloppet. Men det er umulig å komme utenom det som skjedde i Oberstdorf bare noen minutter tidligere.

Bjørgens kusine Anne Kjersti Kalvå fikk det som må kunne kalles et internasjonalt gjennombrudd. 28-åringen fra Lundamo ble nummer seks i VM-tremila. Hun har også en 12. plass fra mesterskapsdebuten.

Nå gir Bjørgen klar beskjed til landslagsledelsen om at Kalvå må inn på det norske landslaget fram mot OL i Beijing neste vinter.

– Det fortjener hun, mener jeg. Jeg synes det er på tide å ta vare på henne så hun får komme på landslaget. Det mener jeg, sier Bjørgen.

VM-DRONNING: Siste det var VM i Oberstdorf tok Marit Bjørgen gull på tremila. Foto: Erlend Aas / NTB

Mange nedturer

Det har vært et mål i årevis for Kalvå. Gang etter gang har hun vært nær. Gang etter gang har hun havnet utenfor, noe hun snakket ut om med NRK tidligere i VM. Før årets sesong ble hun også vraket fra rekruttlandslaget, og er på regionlaget i Midt-Norge.

Nå håper hun å ha overbevist landslagsledelsen.

– Det har vært noen nedturer, det har det. Men jeg har aldri vært i et mesterskapet før, så jeg føler jo det er et skritt nærmere nå. Jeg har fått til to gode renn i dette mesterskapet og tatt noen steg videre i karrieren, sier Kalvå.

Landslagstrener Ole Morten Iversen bekrefter at han er fornøyd med VM-innsatsen hennes.

– Jeg har skrytt veldig av Anne Kjersti i hele år, fra sesongstart til nå. Hun leverer med kniven på strupen. Hun er mesterskapsdebutant og går to knallgode løp, sier han.

Være eller ikke være

Likevel vil han ikke komme med løfter.

– Anne Kjersti har gjort det hun kan, men vi har ikke begynt å diskutere antall løpere og neste år er et OL-år. For alt jeg vet kan det bli færre løpere på lag. Jeg vet ingenting om det, sier Iversen, som forstår Bjørgens utspill.

– Jeg skjønner Marit godt, jeg. Anne Kjersti har levert godt, så jeg vil tro hun er høyt oppe på lista, bekrefter han.

Kalvå bekrefter at vårens landslagsuttak kan bli et være eller ikke være for henne skikarriere.

– Det er ganske avgjørende det året som kommer, med tanke på at det er OL i høyden og man må prøve å komme seg til høyden. Uten å være på landslag, må det mye penger og innsats fra egen hånd inn i bildet, påpeker hun.

KLAR FOR COMEBACK: Søndag er Marit Bjørgen (t.v.) tilbake i konkurranse som en av favorittene i Vasaloppet. Foto: Team Ragde

– Tror hun vinner

To kusiner blir det imidlertid ikke verken på landslaget eller i OL. Marit Bjørgen er nemlig klokkeklar på at hun ikke skal inn i verdenscup og mesterskap igjen, uansett hvor bra det går i Vasaloppet søndag.

Men konkurransenervene er på plass, slik de var i «gamle dager» for tidenes vinterolympier. Det samme er planen for gjennomføring.

Bjørgen er klar på at hun ikke skal dra en meter, selv om de andre vinnerkandidatene skulle bli sure for manglende innsats fra hennes side.

– Det kan det godt hende de blir, men det er vel en del av gamet i langløpssirkuset, smiler hun.

Anne Kjersti Kalvå tror imidlertid ikke Bjørgen klarer å leve opp til sin egen taktiske plan. Uansett plan, tror Kalvå på suksess for kusina.

– Jeg tror hun vinner!

Vasaloppet kan du se på NRK1 fra kl. 07.35 søndag.