Debutanten om gjentatte vrakinger og nedturer: – Føles som de ikke har trua på meg

– Det kjennes så bra ut. Jeg gleder meg. En veldig god følelse, sier Kalvå, som har benyttet dagene etter ankomst Oberstdorf til å trene, samle D-vitaminer og jobbe med brunfargen under nydelige forhold i Sør-Tyskland.

Nerver og trøkk

Fredag satt hun sammen med Therese Johaug, Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm på en pressekonferanse i VM-landsbyen, som sammen med Lotta Udnes Weng utgjør det norske laget som skal ut og jakte VM-medaljer på 15 kilometer med skibytte lørdag.

I sitt aller første VM mener hun det viktigste for henne handler om å ikke bare tråkke rundt i VM-byen eller hotellet frem til mesterskapsstart, men ha rutiner, samle overskudd hele veien. Hun tenker at et VM uten publikum i utgangspunktet er kjedelig.

– Men det gjør det nok lettere for meg på selve konkurransedagen, spesielt med tanke på nerver og det trøkket rundt.

KLAR FOR FØRSTE VM-DISTANSE: Fra venstre: Anne Kjersti Kalvå, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm, Heidi Weng og trener Ole Morten Iversen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Viser hva slags tæl det er i den dama

Inn til mesterskapet har Kalvå klart en sjelden bragd. Sammen med Sivert Wiig er hun den utøveren som utenfor landslag har klart å karre seg inn i en VM-tropp.

Det er ikke hverdagskost.

– Jeg er vanvittig imponert over Anne Kjersti og det hun har stått i. Hun har på en måte vært litt uheldig og akkurat kommet utenfor lag i flere år. Og det å kjempe seg tilbake, inn i en VM-tropp og gå her i morgen, det viser hva slags tæl det er i den dama, sier Therese Johaug.

– Det blir spennende å se hva hun klarer å få til i morgen. Men jeg har en god magefølelse, så det blir bra.

Landslagstrener Ole Morten Iversen har følgende skussmål om lørdagens VM-debutant:

– Hun har levert gode skirenn, til tross for at hun nesten har vært presset til å gå. Det er veldig fortjent. Det var enkelt å finne plass til henne i en VM-tropp og distansen lørdang.

Anne Kjersti Kalvå, her fra landslagets precamp før VM på Mosetertoppen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Urettferdig

Utøvere utenfor landslag kan kvalifisere seg og få friplass til verdenscup gjennom å lede Skandinavisk cup. De rennene har utgått i år. De kan naturligvis også vise seg frem i nasjonale renn og kvalifisere seg derfra.

Men nåløyet i Norge er syltrangt.

I november, under langrennsåpningen på Beitostølen, annonserte landslagsledelsen at de hadde tatt ut så mange som ni utøvere til verdenscupen i Ruka.

Det var bare én plass igjen til de utenfor landslag.

– Hva skal jeg si. Jeg synes jo det er urettferdig. Ser du på FIS-punktlisten (rangering av utøvere) for min del, så hadde jeg bedre resultater enn mange av dem året før, sier Kalvå.

– De har fortjent det fordi de er på landslag. Men jeg var uenig at jeg ikke var på landslaget i utgangspunktet denne sesongen.

– Dreper håpet til alle andre

Hun legger riktignok til at «hvis man går fort nok, så får man muligheten».

VM-FORBEREDELSER: Kalvå (til venstre) var med på treningsleiren VM-troppen hadde på Hafjell i februar. Her med trener Ola Vigen Hattestad (med ryggen til), Heidi Weng og tvillingene Tiril og Lotta Udnes Weng. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hvis jeg slår en på landslaget med mye, så får jeg den plassen. Da er ikke den andre personen i form. Det jeg synes er feil med alt det der, er at de går ut med laget før Beitostølen og dreper håpet til alle andre.

– Det er feilen. At de internt på laget sier at «dere og dere skal få gå», det går greit. Men det handler om hvordan ting blir presentert som blir feil.

– Blir for tilfeldig

Landslagstrener Iversen forteller at landslagsløpernes fordel i begynnelsen av sesongen er et vedtak som er gjort av langrenns styre (langrennskomiteen). Han mener også det er helt rett å kommunisere slike forhåndsuttak tidlig.

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her fra langrennsdamenes precamp før avreise til VM. Foto: Geir Olsen / NTB

Han sier det på den ene siden handler om at eliteutøverne ikke nødvendigvis skal legge sjela si i å toppe formen mot Beitostølen. Det kunne nemlig gått utover de rennene Norge som nasjon virkelig blir vurdert på, nemlig verdenscup.

– Det blir for tilfeldig å ikke legge vekt på hva utøverne har gjort sesongen før, enn ett tilfeldig renn på Beitostølen. Jeg er enig i at eliteløpere skal ha fortrinnsrett.

– Det er klart det er vanskelig for de utenfor landslag å gå seg inn, men jeg synes vi har vært flinke til å gi folk sjansen, sier Iversen.

Levert sterkt på 15 kilometer

For Kalvå har det handlet om å prestere hver gang hun har fått muligheten. Men det er en vanskelig hverdag. Hun får ikke like mye informasjon om hvordan sesongen blir, det er vanskeligere å drive planlegging av sesongen for formtopping. Men hun har klart det.

Riktignok i skyggen av både Johaug, Weng og Fossesholm, men Kalvå har imponert spesielt på 15 kilometer med skibytte og det som lørdag blir VMs første distanserenn. Fjerdeplass i NM og en tiendeplass i verdenscupen i Lahti for å nevne noe.

– Føles som de ikke har trua på meg

At hun har til gode å være en del av elitelaget gjennom karrieren, føler hun handler om å nærmest være forfulgt av nesten å være god nok.

FJERDEPLASS: Kalvå ble nummer fire under NM i januar på 15 kilometer med skibytte. Foto: Geir Olsen / NTB

Senest for to år siden, da det gikk galt med rekruttlandslaget og hun måtte returnere til regionlaget i Midt-Norge. For ett år siden hadde hun lagt bak seg en god sesong. Men hun møtte ikke alderskriteriene for en retur til rekruttlandslaget – og ble nivåmessig funnet for lett for et elitelaget.

– Det har føltes urettferdig. Jeg har vært mye i grenseland. De kan forsvare at de ikke har tatt meg ut og de kunne forsvart å ta meg ut på lag. Når man er nær så ofte, så føles det som de ikke har trua på meg. Det er et par runder jeg føler har vært tøffe og urettferdig. Det er spesielt de siste årene.

Kalvå ville ikke snakke så mye om en eventuell landslagsplass kommende OL-sesong. Nå fokuserer hun på VM og har lagt en plan med trener Kristian Skrødal for å være best mulig forberedt.

– Og så har jeg stolt på meg selv og hva som har fungert før. Så har jeg fått tips fra erfarne folk. Men det viktigste er det å finne et opplegg som passer best for meg, sier trønderen.