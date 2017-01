Bjørgen med supercomeback: – Hun innfrir så til de grader

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det smaker godt å komme tilbake og vinne, sier Marit Bjørgen etter å ha gått inn til en overbevisende seier i verdenscuprennet i Ulricehamn.

Hun har prioritert å trene til VM og har derfor ikke konkurrert siden før jul. Hun sto over både Tour de Ski og forrige verdenscuphelg.

– Det er utrolig artig å komme tilbake. Jeg har jo drevet på for meg selv i fem uker. Nå vet jeg i alle fall at jeg er på rett vei, fastslår Bjørgen.

Spennende duell

På grunn av konkurransepausen var det knyttet stor spenning til hvordan Bjørgen ville klare seg mot spesielt Heidi Weng og finske Krista Pärmäkoski. De har jevnt over vært de to sterkeste løperne den siste tiden.

Det var dødt løp mellom Bjørgen og Weng de første kilometerene, men etter hvert så det ut til at Weng fikk det tyngre. Hun havnet til slutt utenfor pallen.

I stedet ble det en duell mellom Bjørgen og Pärmäkoski.

– Begynner å bli gammel

Finnen ga Bjørgen tøff kamp. De to gikk omtrent likt på flere av passeringspunktene, men i siste del av løpet var det ikke lenger tvil. Bjørgen gikk til slutt i mål med en tid som var ti sekunder raskere enn Pärmäkoskis.

– Hun innfrir så til de grader, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Bjørgen spøkte med alderen da hun fikk spørsmål om hvorfor hun gikk såpass mye fortere på slutten enn i starten av rennet.

– Jeg begynner å bli gammel, vet du. Det tar litt tid å komme i gang.

Charlotte Kalla fikk en opptur da hun greide å ta den siste pallplassen bak Bjørgen og Pärmäkoski.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var også tilbake etter et lengre konkurranseavbrekk og ble nummer fire. Også for henne har dette rennet vært viktig, siden hun kjemper om å få gå flest mulig konkurranser under VM om noen uler.

