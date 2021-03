Hovland sviktet – Ventura imponerte

Norges to golfstjerner, Viktor Hovland og Kristoffer Ventura, ligger tett på hverandre etter tredje dag av Arnold Palmer Invitational på PGA-touren.

Det skjedde etter en veldig sterk runde av Ventura, hvor han klatret 30 plasser, samtidig som Hovland fosset nedover resultatlistene.

Ventura startet dagen ett slag over par, og gikk ut i fyr og flamme. På de første syv hullene hadde han fem birdier, én par og én bogey. Derfra og ut spilte han solid og endte dagen fem slag under par, og dermed fire slag under par totalt. Like før runden var ferdigspilt lå han på delt 23.-plass.

Viktor Hovland hadde imidlertid ikke en god dag i Florida. Han startet dagen på delt 3.-plass, sju slag under par. Men en middels start ble elendig da han først slo seg ut i skogen, for så å slå seg ut i vannet på hull åtte. Han gikk av hullet med dobbeltbogey, og det ble ikke bedre resten av runden.

Hovland endte dagen fem slag over par, og to slag under par totalt, på en delt 35.-plass.