Bitter Bø etter sekunddrama: – Det er alltid en i veien

Tarjei Bø gikk inn til en knallsterk 2. plass på dagens skiskyttersprint i franske Annecy.

Benedikt Doll gikk et helt glitrende renn og vant. Tyskeren skjøt fullt på begge skytingene, og leverte så det holdt og litt til. Dermed ble det en etterlengtet tysk seier på sprinten.

Tarjei Bø, som har en av sine beste sesonger på lenge, er selvsagt glad for nok en pallplass, men også litt bitter for at han mangler det siste lille.

– Det er veldig deilig. Jeg er godt fornøyd med det. Men det er som jeg akkurat sa til Liv «off camera», at nå har jeg lyst på en seier. Nå gjør jeg masse bra, men det er alltid en i veien, men da har jeg noe å jobbe med til i morgen, sier eldstebror Bø til NRK.

STERK 2. PLASS: Tarjei Bø vartet opp med en sterk 2. plass på skiskyttersprinten i Frankrike. Han var likevel litt bitter på at det ikke holdt helt inn. (Bilde fra Hocfilzen). Foto: Kerstin Joensson / AP

«Litt sånn luring»

Han skjøt fullt på begge skytinger, men manglet altså det siste lille i sporet for å kunne knekke Doll. Avstanden mellom de to ble til slutt 9,4 sekunder.

VANT: Benedikt Doll fra Tyskland var best alle på dagens sprint. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT

– Jeg har vært veldig nære nå mange ganger. Spesielt forrige helg med den sprinten i Hochfilzen som var veldig bra. I dag retter jeg opp i alle feilene som jeg gjorde forrige helg, men tyskeren tok noen sekunder i løypa i dag. Alle løp lever sitt eget liv, så man må sette i hop alt på en riktig dag, sier Bø til NRK.

– Doll hadde bestemt seg for å vinne?

– Ja, han er litt sånn luring, han. Du vet aldri hvor du har ham. Han har VM-gull og er fantastisk sterk på ski. Samtidig er han veldig varierende i prestasjoner. Han kommer litt som «troll av eske» i dag ut sammenlignet med det han har gjort tidligere i vinter.

Ingen maksdag

Johannes Thingnes Bø har allerede festet grepet om verdenscupen sammenlagt, men i «varmen» – det var opp mot 15 grader i sola – i Sør-Frankrike torsdag ettermiddag ble det ingen maksdag.

26-åringen gikk som vanlig et strålende langrenn og skjøt raskt, spesielt på siste skyting, men bommet én gang på hver skyting.

Hovedutfordringen hans var at nesten alle skuddene gikk mot høyre. På den første skytingen hadde han to kanttreff som gikk inn, før han til slutt bommet på det femte skuddet. Også på den andre skytingen gikk kulene noen millimeter for langt til høyre.

TO BOM: Det ble ikke full klaff for Johannes Thingnes Bø på standplass. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT

– Spesielt på sprint så har jeg vært på pallen så lenge jeg kan huske nå. Så utrolig skuffende at det ryker på den måten her, med åtte treff. Det er for dårlig sier, Johannes Thingnes Bø til NRK.

– Jeg følte meg bestemt, og gikk egentlig rett på, sånn som jeg skulle. På liggende så slurvet jeg nok litt i hodet. Jeg synes det andre skuddet var dårlig, men det gikk likevel inn. Og da fikk jeg en liten oppvekker, men jeg klarte likevel å sette en utenfor på siste. Og siste stående så drar det jo på, men jeg føler jeg starter godt, og da er det heller ingen grunn til å stoppe, legger han til.

Rå norsk laginnsats

Verdenscupleder Thingnes Bø endte altså til slutt på 4. plass, noe som selvsagt er mer enn godkjent på en dag der han ikke fikk det helt til. Han var ikke den eneste norske i toppen. Laginnsatsen var nemlig helt strålende.

FORNØYD: Erlend Bjøntegaard misset akkurat pallen, men var fornøyd med sprinten i Annecy. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT

Erlend Bjøntegaard traff også på alle ti skuddene, og han ble nummer fem, rett bak Bø-brødrene og hjemmefavoritt Quentin Fillon Maillet.

– Jeg er superfornøyd med det jeg får til, og så får resultatet bli det blir i dag. For det var det jeg var god for i dag, og det er jeg superfornøyd med, sier Erlend Bjøntegaard til NRK.

– Hva kan du si om formen din i sporet i dag?

– Den er sånn ganske bra. Det ble et sliteløp. Man måtte kjempe for hver meter i dag, for det er litt vått her ute, og det er vanskelig å få en god følelse på skia. Det var egentlig den følelsen jeg hadde, at man måtte kjempe og kjempe. At jeg klarer å gjøre den sprinten jeg gjør da, det er bra.

– Perfekt dag

Tyske Doll sier at han ikke hadde forventet å vinne i dag, med tanke på hvordan han følte seg før rennet.

– Det var en perfekt dag i dag. Før løpet, følte jeg meg ikke helt 100 prosent. Jeg følte meg litt sliten, men jeg sa «ok, la oss starte», og så funket det veldig bra, sier Benedikt Doll til NRK.

PALLEN: Benedikt Doll vant sprinten foran Tarjei Bø og franskmannen Quentin Fillon-Maillet. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Også Johannes Dale leverte et glitrende renn i Frankrike. Unggutten skjøt fullt på begge skytingene, og gikk inn til en sterk 6. plass.

Verken Martin Fourcade (12. plass) eller Simon Desthieux (8. plass), fikk det helt til i ettermiddag. Fourcade bommet to ganger på stående, og var i realiteten aldri i nærheten av en topplassering.

Vetle Sjåstad Christiansen gikk inn til en oppløftende 13. plass, 52,4 sekunder bak Doll.

– Jeg gikk hardt ut her i går og sa at det var en ganske begredelig start. I dag handlet det bare om å komme litt inn igjen i det for meg. Det har gått skeis i starten av sesongen. Så startet det litt sånn i dag og, med en bom på liggende, men jeg håper Ola Lunde er fornøyd med måten jeg «tok opp» på fjerdeskuddet på stående i dag. Han bør ha skrytt litt av de på sendingen, sa en smilende Christiansen til NRK.