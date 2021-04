Bislett-flytting ødelegger for Johaug

10. juni skulle Bislett Games ha vært arrangert. Der skulle Therese Johaug oppfylle en stor drøm, å løpe i et felt med topp internasjonal motstand.

Verdens beste langrennsløper var nemlig tiltenkt en plass på 5000-meteren, sammen med Norges beste langdistanseløper Karoline Bjerkeli Grøvdal.

På grunn av koronarestriksjonene er stevnet flyttet til 1. juli. Det er særdeles dårlige nyheter for Johaug. Etter planen skal hun nemlig på en høydesamling med langrennslandslaget som avsluttes omtrent 1. juli.

– Da blir det litt tøft å slenge seg rett ut i et baneløp, sier hun til NRK.

Håper på ny flytting

Hennes håp er nå at Bislett Games blir flyttet enda en gang. Det er nemlig et mulig scenario, hvis ikke gjenåpningen av Norge går etter planen.

VIL LØPE MER: Therese Johaug håper å få løpt på bane også i 2021, men etter flyttingen av Bislett Games er det i øyeblikket ingen løp på blokka. Foto: Harald Thingnes / NRK

– Jeg hadde vært med 10. juni, og jeg kan være med i august, sier Johaug.

Bislett-sjef Steinar Hoen har opplyst at det rundt 16. mai vil vise seg om 1. juli er en realistisk dato, eller om årets stevne må utsettes til etter OL i Tokyo. Det vil altså være avgjørende for Johaugs deltakelse.

NRK møter Therese Johaug på løpebanen ved Olympiatoppen i Oslo i forbindelse med lansering av ny skoavtale.

Avtalen kommer som en konsekvens av at Johaug er bitt av løpebasillen. I 2019 kastet hun seg med i friidretts-NM og tok gull på 10.000 meter. Hun tok også NM-gull i terrengløp.

Vil løpe i felt

I fjor fulgte hun opp med å løpe 10.000 meter under «Impossible Games» på Bislett. I et rent sololøp løp hun på 31.40,67. OL-kravet til Tokyo er 31.25.

Derfor håper hun å få løpt på bane også i 2021, men etter flyttingen av Bislett Games står det i øyeblikket ingen løp på blokka. Hun har imidlertid ikke gitt opp å finne muligheter.

– Jeg har mest lyst til å prøve å springe i et felt og prøve å få ei så god tid som mulig. Jeg har skjønt det er noe annet å springe i felt, det er mange andre faktorer å ta hensyn til, men jeg tror det å springe i et felt gjør at jeg kan springe litt fortere, sier Therese Johaug.

Hun har fortsatt døra åpen for EM-deltakelse neste sommer.

– Kommer til å skjønne det

For å ta det neste steget, har hun også tenkt å prøve ut piggsko, som de beste i verden bruker på bane. Problemet er at det øker skaderisikoen.

– Det hadde i alle fall vært moro å prøve. Men man må ha noen økter først og stare veldig, veldig, veldig forsiktig, bare for kjenne hvordan det er og hvordan kroppen takler det. Men jeg skal ærlig innrømme at jeg har lyst til å prøve, for jeg har faktisk aldri hatt på meg en piggsko i hele mitt liv, så jeg har ikke peiling på hvordan det er, sier hun.

Ola Korbøl i Hoka tror en overgang til piggsko vil kunne gjøre Johaug enda raskere.

– Jeg tror hun kommer til å skjønne det når hun får testet litt. Men vi skal ikke presse henne til å løpe med piggsko, slik at hun ødelegger beina sine, fastslår han.