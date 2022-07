Australsk veteran trekker seg fra Tour de France

Amanda Spratt står av resten av Tour de France for kvinner med smerter etter en velt på den andre etappen mandag. 34-åringen har flere VM-medaljer på CV-en.

Spratt sykler for BikeExchange, der norske Martin Vestby er sportsdirektør. Laget opplyser på Twitter at den australske 34-åringen ikke starter tirsdagens etappe.

Mot slutten av mandagens etappe ble det flere massevelt, og Spratt var involvert. I etterkant skulle hun gjennom undersøkelser før det skulle tas en avgjørelse om videre deltakelse i rittet.

Vestby forteller at Spratt «heldigvis» unngikk brudd, men at smertene er for store til at hun sykler videre i Tour de Frances første utgave for kvinner.

– Vi hadde et håp i går, men dessverre er vi nå én mindre på laget. Vi vil kjempe videre, sier han.

Spratt har både sølv og bronse fra VM på landevei. Hun er også tre ganger nasjonal mester. (NTB)