Besseberg vil ikke utestenge russere bare fordi de deltok i Sotsji

– Personlig synes jeg det er et for spinkelt grunnlag å utelukke utøvere bare fordi de har deltatt i Sotsji-OL. Det vil jeg sette et stort spørsmålstegn ved, sier presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), Anders Besseberg, til NRK.

Ifølge IBU-presidenten sto samtlige olympiske vinteridrettsforbund bak et brev til Den internasjonale komité onsdag der de ber om en oversikt over hvilke russiske utøvere som blir invitert til OL i Pyeongchang og ikke.

– Vi ba også om informasjon om grunnlaget for å ikke invitere dem, for ifølge media er det en del sterke navn der både i skiskyting, langrenn og skøyter som ikke blir invitert, sier Besseberg.

Sjipulin er sjokkert

Han sikter til at det i en uttalelse fra den russiske OL-komiteen tirsdag ble kjent at verken Sergej Ustjugov, Anton Sjipulin eller Denis Juskov er på IOCs liste over russere som får delta i Korea om to uker. De er alle blant de største stjernene i henholdsvis langrenn, skiskyting og skøyter.

Sjipulin har selv gått ut på Instagram og sagt at han ble sjokkert over å høre nyheten, og er klar på at han ikke har tatt noe doping. Frem til den endelige navnelista kommer lørdag 27. januar, har han bestemt seg for å gå langløpet Marcialonga og håpe på det beste.

UTESTENGT: Anton Sjipulin er en av russerne som ikke får konkurrere i OL under nøytralt flagg. Foto: Robert F. Bukaty / AP

– Hva tenker du om at russiske utøvere eventuelt blir utestengt på bakgrunn av at de deltok i Sotsji?

– Det er vel, etter min rettsoppfatning, en tvilsom måte å utelukke de på. Hvis man ikke sitter på bevis på at de har vært involvert i noen ting. For er det noe vi tilstreber er det å unngå å straffe rene utøvere. Vi har jo et klart ansvar for å beskytte de rene utøverne.

Har testet han enormt mye

Den største russiske skiskytterstjernen, Anton Sjipulin, deltok i Sotsji og tok blant annet stafettgull. Bessberg sier følgende om et eventuelt OL uten ham:

– Hvis man ikke har noen klare bevis på at han har vært involvert i noe, er det trist. Det er jo en løper som har vært testet enormt mye av oss (IBU), og vi har i hvert fall ikke noe positivt (prøver) på den løperen.

I motsetning til før OL i Rio de Janeiro involveres ikke særforbundene i avgjørelsen om hvilke utøvere som får OL-plass eller ikke. Det er det kun IOC som gjør.

– Jeg vet rett og slett ingenting om situasjonen, sier han.

Brevet fra de olympiske vinteridrettsforbundene er signert presidenten for Det internasjonale skiforbundet (FIS), Gian-Franco Kasper, som også er president for vinterforbundenes organisasjon.